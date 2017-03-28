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Ekonomi
Deutsche Welle

Brexit kararı Almanya'nın ihracatını etkiledi

Britanya'nın AB'den ayrılma kararı Almanya'nın bu ülkeye yaptığı ihracatı frenledi. Sterlin'in dış değerindeki düşüş AB'li ortaklarının Britanya'ya sattığı ürünlerin pahalanmasına yol açtı.

28 Mart 2017 13:26

Britanya'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılma kararı şimdiden özel şirketlerde etkisini göstermeye başladı.

Alman özel sektörü tarafından finanse edilen Köln'deki Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IW) Brexit kararının ihracat üzerindeki etkilerini içeren bir rapor yayınladı.

Rapora göre, ilaç şirketlerinin Britanya'ya yaptığı ihracat 2016 yılının ikinci yarısında yüzde 19 oranında geriledi. Aynı zaman diliminde Britanya'ya yapılan otomobil ihracatında yüzde 11'lik düşüş kaydedildi. Toplam ihracattaki gerileme bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 7,2 oldu.

2016 yılının Haziran ayındaki Brexit referandumundan sonra Sterlin hızla değer kaybetti.

AB ülkelerinden yapılan ithalatın pahalanması talebi olumsuz etkiledi. Enstitünün raporuna göre, ihracatçı Alman şirketleri münferit pazarların krize sürüklenmesine alışık olduğundan kaybedilen pazar paylarını başka ülkelerde telafi edebiliyor.

Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nün raporunda 2016'nın ikinci yarısında kaydedilen ihracat gerilemesinin Almanya üzerindeki etkisini kaybetmekte olduğu ve Sterlin'in daha fazla değer kaybetmemesi kaydıyla Alman şirketlerinin Britanya'ya yaptığı ihracatın bu yıl artacağı belirtiliyor.

Almanya 2016'da yüzde 1,9'luk ekonomik büyüme hızıyla son 5 yılın en yüksek oranına ulaşmış ve bütün dünyaya 1 trilyon 210 milyar Euro'luk mal ve hizmet satmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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