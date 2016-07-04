Brexit kampanyasının öncüsü Farage istifa ediyor

Avrupa Birliği (AB) karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) lideri Nigel Farage, istifa kararı aldı.

Bugün Londra'da bir basın toplantısı düzenleyen Farage görevi bırakacağını açıkladı.

UKIP'e desteğini sürdüreceğini vurgulayan Farage, genel başkanlık yarışında da hiçbir adayı desteklemeyeceğini söyledi.

Ülkesinin AB'den ayrılma kararı alması ile sonuçlanan referandum ile görevini yerine getirdiğini belirten Farage, ayrılığın gerçekleşeceğine inandığını kaydetti.

Farage, yeni başbakanının Brexit (AB'den ayrılma) yanlısı bir siyasetçi olması gerektiğini ve bu kişinin serbest dolaşımın kısıtlanması konusunda AB'ye taviz vermemesi gerektiğini belirtti.

Nigel Farage, Avrupa Parlamentosu üyeliğini ise sürdürecek.

Türkiye karşıtı söylem

Nigel Farage, 23 Haziran'daki referandum öncesi Türkiye karşıtı söylemiyle de dikkat çekmişti.

Farage, 'Türkiye'nin AB'ye üye olması halinde, Almanya'nın Köln kentinde görülene benzer toplu taciz vakalarının artacağını' iddia etmişti.

Geçen yıl yapılan genel seçim sonrası da istifa kararı alan Farage daha sonra bu kararını geri almıştı.

Farage bugün yaptığı açıklamada ise bu kez kararının kesin olduğunu söyledi.