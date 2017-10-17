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Dünya

Brexit İngiltere’de her haneye yılda 345 dolara malolacak

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin zorlu ve kavgalı olması halinde enflasyonun İngiltere’deki her hane halkına yılda 260 sterline (345 dolar) mal olacağını öngörüyor

17 Ekim 2017 20:19

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin zorlu ve kavgalı olması halinde enflasyonun İngiltere’deki her hane halkına yılda 260 sterline (345 dolar) mal olacağını öngörüyor.
İngiltere Ticaret Politikaları Gözlemevi ve Çözüm Kuruluşu\'nun Salı günü yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, yükselen fiyatlardan en kötü etkilenen üç milyon ailede bu kayıp 664 dolara kadar yükselecek.
Avrupa Birliği’nden Mart 2019’da ayrılmasına kadar AB ile yeni bir ticaret anlaşması yapamazsa İngiltere Avrupa ile ticaretinde Dünya Ticaret Örgütü tarafından konulmuş kurallara tabii olacak.
İngiltere Başbakanı Theresa May ‘kötü bir anlaşmadansa anlaşma yapmamak daha iyidir’ sözünü defalarca yinelese de iş dünyası ve birçok ekonomist başbakanla aynı fikirde değil. İngiltere ve Avrupa Birliği arasında her yıl 500 milyar sterlin (656 milyar dolar) değerinde ürün ve hizmet ticareti gerçekleşiyor.
Çalışmaya göre Avrupa’dan ithal edilen süt ürünleri herhangi bir anlaşma olmadığı takdirde yüzde 45 yükselecek. Et ürünlerindeki artış ise yüzde 37 olacak. Giyim, ayakkabı, içecek ve tütün mamüllerinde ise yüzde 10’luk vergi artışları olacak.

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