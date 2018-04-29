"Brexit, İngiltere'de gıda sektöründe işgücü krizine yol açabilir"

İngiltere'de Gıda ve İçecek Federasyonu yetkilileri, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinde (Brexit) işgücü yetersizliğinin gıda sektörünün üçte birinin çökmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Federasyon'ın yaptığı araştırmaya katılan İngiltere'deki şirketlerin yarıya yakını, AB vatandaşı çalışanlarının ülkeden ayrılmayı düşündüğünü söyledi. Bu çalışanların yüzde 31'i ise ülkeyi terk etti.

Federasyon'un açıklamasına göre, Brexit süreci hızla işgücü kesintisi ve vasıflı çalışan eksiğine evriliyor.

"Önlem alınmazsa sorun krize dönüşecek"

Nisan ayında İngiltere Parlamentosu Çevre, Gıda ve Kırsal İlişkiler Komitesi şu açıklamayı yapmıştı:

"İşgücü arzındaki eksikliği gidermek için bir an önce önlemler alınmazsa, şu anki sorun ileride krizine dönüşecek.

"Yiyecek ve içecek tedarik zincirinde önemli aksamalar olacak."

Gıda ve İçecek Federasyonu hükümetin bu açıklamasını olumlu karşıladı. Ancak yapılan araştırma endişe verici bir tablo ortaya koydu.

Federasyona göre sektördeki kurumların;

Yüzde 47'si AB vatandaşı çalışanlarının İngiltere'den ayrılmayı düşündüğünü söylüyor.

Yüzde 36'sı AB'li çalışanlara erişimleri olmazsa ayakta kalmalarının olanaksız olduğunu belirtiyor.

Yüzde 17'si bu durumda şirketlerini başka ülkelere taşımayı düşünüyor.

AB vatandaşı çalışanlarının yüzde 31'i ülkeden ayrıldı bile.

Temmuz ayında bir açıklama yapan Ulusal Çiftçiler Sendikası Başkan Yardımcısı Minette Batters, sürekli ve mevsimsel işler için güvenilir çalışanlara erişim ve Brexit'e ilişkin olası diğer konularla ilgili, net ve kesin bir tablo çizilmesi gerektiğini söylemişti.

Federasyon yetkilileri de, Brexit sonrası süreci yönetmek için teknoloji ve eğitimlere yatırım yapılması gerektiği çağrısında bulundu.