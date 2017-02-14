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Dünya

Brexit, İngiltere'de emeklilik yaşını mı yükseltecek?

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının, İngilizlerin emeklilik olma yaşını yükseltebileceği konuşuluyor

14 Şubat 2017 02:24

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz işverenler işgücü kıtlığı nedeniyle zor günlerden geçiyor. Hükümetin raporlarına göre, özellikle İngiltere dışından gelen işçilerin yoğunlukla çalıştığı, satış, imalat, sağlık, gıda gibi düşük vasıflı işgücüne ihtiyaç duyulan sektörlerde işçi bulmakta zorlanılıyor.

Sputnik’te yer alan habere göre, Birleşik Personel ve Gelişim Kurumu (CIPD) 1000 işyerinde yaptığı ankete göre, her 4 işverenden 1'i, çalışanlarının işi ve/veya İngiltere'yi bırakma eğilimde olduğunu saptadığını belirledi. İşgücü kıtlığının özellikle bazı sektörlerde ciddi kaygılara neden olduğu belirtiliyor.

 

Göç yasaları kaygı yaratıyor

 

İngiltere'de işgücü kıtlığına ilişkin endişeler, Brexit sürecinde göç üzerine katı bir tutum sergilenmesine ilişkin korkuya da dayanıyor. Avrupa Birliği vatandaşlarının İngiltere'ye girişinde zorluk yaşanmasının ekonomik açıdan maliyetinin büyük olacağı düşünülüyor.

Başbakan Theresa May'in, İngiltere'de bulunan AB vatandaşlarına kalma hakkının sağlanacağına ilişkin garanti sunmaması, AB ülkelerinden ülkeye giden göçmen işçiler için belirsizlik ortamının doğmasına neden olmuştu.

İngiliz işverenler, Brexit görüşmelerinde göç konusu üzerine bir uzlaşmaya varılmamasının, İngilizlerin 70'li yaşlarına kadar çalışmak zorunda kalmasına neden olabileceğini belirtiyor. Emeklilk yaşının yükselmesi, Brexit'in ülke ekonomisinde yaratacağı artçı etkiler arasında yer alabilir.

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