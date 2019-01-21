Brexit: İngiltere Başbakanı May, milletvekillerinin taleplerini Avrupa Birliği'ne iletecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı ülkenin birlikten ayrılmasına (Brexit) ilişkin anlaşmanın Parlamento'da reddi sonrası bundan sonra atacağı adımları açıkladı. May, en önemli anlaşmazlık konusu olan Kuzey İrlanda sınırı konusunda milletvekillerinin taleplerini AB'ye ileteceğini söyledi.

Şimdiye dek milletvekillerine yeterince danışılmadığını kabul eden May, bundan böyle bakanların anlaşmayla ilgili konularda karma parlamento komisyonlarına kapalı oturumlarla bilgi vereceğini, özerk bölgelerin yönetimlerinden ve iş çevrelerinden de daha fazla görüş alınacağını belirtti.

Başbakan Theresa May Avam Kamarası'ndaki konuşmasında, İngiltere Parlamentosu'nda milletvekillerinin çoğunun ikinci Brexit referandumunu istediklerine inanmadığını vurguladı.

Theresa May, AB ile milletvekillerinin desteğini alacak bir anlaşma yapmaya odaklanacağını kaydetti.

May "backstop" konusundaki kaygılarını gidermek için Kuzey İrlanda'daki siyasi partilerle görüşmeler yapacağını ancak Kuzey İrlanda'da barışı sağlayan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın ilgili maddelerinin yeniden yazılmayacağını söyledi.

"Backstop" esasında bir acil durum mekanizması. Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.

Ancak İngiltere ile AB arasında varılan anlaşma, taraflardan herhangi birinin bu sürece tek taraflı olarak son verememesini öngörüyor. İngiltere'de Brexit anlaşmasına karşı çıkanlar da bunun, Birleşik Krallık'ın tamamında gümrüklerin kontrol edilememesi anlamına geleceğini vurguluyordu.

İngiltere Başbakanı, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki bir sınır oluşmasının önüne geçmek için bir acil eylem planını uygulamaya koymak istediğini de kaydetti.

May ayrıca Brexit sonrası İngiltere'de kalacak AB vatandaşlarından alınması planlanan harcın iptal edileceğini açıkladı.

EPA Avam Kamarası'nda konuşan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn

Corbyn: May yenilgiyi kabullenmemiş görünüyor

Öte yandan Başbakan May konuşmasında, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'nin, Brexit anlaşmasının Parlamento'da reddi sonrası kendisiyle görüşmemesini de üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Jeremy Corbyn, İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılması seçeneğini dışlamadığı sürece Başbakan May ile bu konuda bir görüşme yapmayacağını açıklamıştı.

Avam Kamarası'ndaki konuşmasında May'e yanıt veren Corbyn, Başbakanın geçen hafta aldığı yenilgiyi hala kabullenememiş göründüğünü söyledi.

Corbyn, AB vatandaşlarının İngiltere'de kalabilmek için vermeleri planlanan harcın kaldırılması fikrini ise olumlu karşıladı.

İşçi Partisi lideri, May'in daha önce de Kuzey İrlanda sınırı sorununu çözmek için AB'ye gideceğini söylediğini, halbuki daha önce bunu deneyip sonuç alamadığını belirtti.

Corbyn bir kez daha May'den, Parlamento'nun, İngiltere'den AB'den anlaşma yapmadan ayrılmayacağına dair bir önergeyi kabul etmesi konusunda güvence istedi.

May ise Parlamento'daki en büyük kaygının AB'den bir anlaşma sağlanmadan ayrılmak olduğunu kabul ediyor,

Yaklaşan çıkış takvimini ertelemenin bu ihtimali ortadan kaldırmayacağını söyleyen May bunu engellemenin doğru yolunun bir anlaşmayı onaylamak olduğunu savunuyor.

Brexit anlaşması geçen hafta İngiltere Parlamentosu'nda 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

İngiltere'nin modern siyasi tarihinde hiçbir hükümet Parlamento'da geçen haftaki kadar ağır bir mağlubiyet almamıştı.