Brexit ile taşınacak iki kurumu Paris ve Amsterdam kazandı

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Merkezi İngiltere’de bulunan Avrupa Birliği kurumları Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) ve Avrupa İlaç Kurumu’nun (EMA) genel merkezlerinin Brexit nedeniyle İngiltere’nin dışına taşınacağı duyuruldu.

İngiltere dışındaki 27 üyeli birliğin bakanları, EBA’nın merkezinin Fransa’nın başkenti Paris\'e, EMA’nın ise Hollanda’nın başkenti Amsterdam\'a taşınacağını duyurdu.

EBA’ya ev sahipliği yapma hakkını Paris kenti 27 ülkenin bakanlarıyla dün AB Genel İşler Konseyi’nde yapılan bir oylama sonucu kazandı. Brüksel, Dublin, Frankfurt, Lüksemburg, Prag, Viyana ve Varşova şehirleri de önemli AB kurumuna ev sahipliği yapmak için teklif sunmuştu.

EMA’ya ise toplam 16 Avrupa kenti (Atina, Barselona, Bonn, Bratislava, Bükreş, Kopenhag, Dublin, Helsinki, Lille, Malta, Milano, Porto, Sofya, Stockholm, Viyana, Varşova, Zagreb) ev sahipliği yapmak için tekliflerini vermişti fakat aynı şekilde Genel İşler Konseyi’nde yapılan oylamada Amsterdam bu AB kurumuna ev sahipliği yapma hakkını kazandı.