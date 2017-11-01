Brexit hazırlıkları 8 bin kişiye istihdam yarattı

Çeviri - Gonca Tokyol

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla ilgili hazırlıklara destek olması için 3 bin kişiyi işe alan hükümet, gelecek yıl 5 bin kişiye daha bu başlıkta istihdam sağlamaya hazırlanıyor.

Independent’ın haberine göre, salı günü kabinede bir açıklama yapan Brexit Bakanı David Davis, şimdiye kadar hükümetin farklı departmanlarında istihdam edilen yeni çalışanların, AB’den ayrılma yolundaki çalışmaları hızlandırmasının amaçlandığını söyledi. Davis, “Brüksel’de gerçekleştirilen müzakerelerin yanı sıra, AB’den ayrılacağımız noktada hazırlıklı olmak için kendi iç hazırlıklarımızı tamamlamış olmamız kritik” diye konuştu.

İşe alınan 3 bin kişinin 300’ünün avukatlardan oluştuğu belirtilirken, gelecek yıl işe alınacak çalışanların vergilerin toplanması ve gümrük düzenlemelerinden sorumlu Majestelerinin Vergileri ve Gümrükleri (HMRC) departmanında görevlendirileceği ve AB’den ayrılınmasının ardından yeni sınır uygulamaları konusunda çalışmalar yapacağı kaydedildi.