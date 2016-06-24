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Ekonomi
BBC Türkçe

Brexit: Ekonomide 'şok senaryosu' devrede

AB referandumunda çıkan ayrılık kararının ardından İngiltere ülke ekonomisinde durgunluk beklentileri ilk işaretlerini Sterlin'deki satış dalgasıyla gösterdi. Hazine referandum öncesi 'Brexit şok senaryosunu tetikler' demişti.

24 Haziran 2016 13:16

İngiltere'de düzenlenen referandumda Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı çıkınca ülke ekonomisinde durgunluk beklentileri ilk işaretlerini Sterlin'deki satış dalgasıyla gösterdi.

Hazine referandum öncesi 'Brexit şok senaryosunu tetikler' demişti.

İngiliz Sterlini ABD Doları karşısında 31 yılın en düşük seviyesine geriledi ve Euro'ya karşı da yüzde 7,2 değer kaybetti.

Londra Borsası vadeli işlemlerinde ise hisse senetlerinde düşüş yüzde 8'leri bulmuş durumda.

İngiltere'deki riskini azaltan yatırımcılar ise güvenli liman olarak ABD'de 10 yıl vadeli tahvillere ve altına yöneldi.

Spot altın yüzde 7'nin üzerinde değer kazanarak 1340 dolar seviyesini aşarken, ABD 10 yıllıklarının faizi yüzde 1,50'nin altına geriledi.

Piyasa'daki sert dalgalanmaların ardından konuşan Birleşik Krallık Merkez Bankası Başkanı Mark Carney yatırımcıları yatıştırmaya çalıştı ve mevcut fonlama yöntemleriyle piyasa fonlamasını 250 milyar sterlin artırabileceklerini söyledi.

Carney ayrıca gerekli görülürse Sterlin'i desteklemek için döviz satışı yapabileceklerini de ifade etti.

Finans çevrelerinde kısaca 'Brexit' olarak adlandırılan İngiltere'nin AB'den çıkışına verilen bu sert tepkinin gerekçesiyse, uluslararası kuruluşların referandum öncesinde yaptığı değerlendirmelere dayanıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Hazine Bakanlığı, ülkenin AB'den ayrılması ve ortak pazarı terk etmesi durumunda, ticaretin darbe alacağı uyarılarını yapmıştı. Kuruluşların öngörüleri kısaca şöyleydi:

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