"Brexit: Bütün karışıklıkların anası"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

Britanya'nın gündeminde yine Brexit var. The Guardian ikinci bir referandum konusunda görüşlerini almak için bazı İşçi Partisi parlamenterleri ile görüştü. Bu parlementerler Corbyn'in ikinci bir referandumu desteklemesi durumunda istifa edeceklerini ifade ettiler.

ABD gündeminde ise hükümet kapanması ile ilgili yeni gelişmeler var. ABD delegasyonunun Davos, Pelosi'nin ise Afganistan ziyareti iptal edildi. Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi ise ABD'de 4 eski Audi yöneticisine açılan soruşturmayı manşetine taşıdı.

18 Ocak 2019 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Corbyn yeni bir referandum istemesi durumunda isyan tehditiyle karşı karşıya gelecek

The Guardian'ın haberine göre bir grup İşçi Partisi parlamenteri, parti lideri Jeremy Corbyn'in yeni bir Brexit referandumunu desteklemesi durumunda istifa edecek. The Guardian'a konuşan bir parlamenter, "Brexit'i engellemek yanlış olur, geleneksel seçmenlerile aramızdaki bağa zarar verir" dedi.

Financial Times | "Koruyucu aziz" yatırımcı Bogle 89 yaşında hayatını kaybetti

Vanguard Grubu'nun kurucusu John Bogle hayatını kaybetti. Birçok ekonomi gazetesininin "yatırımcılığı değiştiren adam" olarak tanımladığı Bogle, Wall Street'i yatırımcılara kötü muamele yaptığı için açıkca eleştirmiş ve kar marjını düşürmelerini sağlamıştı.

The Economist | Bütün karışıklıkların anası

Brexit sürecinin açmaza girmesi ve hazırlanan Brexit anlaşmasının reddedilmesinin ardından The Economist, bu haftaki sayısında Brexit'i "Bütün karışıklıkların anası" olarak tanımladı. The Economist krizi çözmek için hükümetin biraz zamana ve yeni bir referanduma ihtiyacı olduğunu belirtti.

New York Times | Trump karşılık verdi ve Pelosi'nin askerlere yapacağı ziyaret iptal oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin önce Brüksel ardından Afganistan'daki ABD askerlerine yapacağı ziyareti iptal etti. NYT bunun Pelosi'nin "Trump hükümet kapalı olduğu için geleneksel 'ulusa sesleniş' konuşmasını ertelemeli" açıklamasına karşılık olarak yapıldığını ifade etti. Trump, Pelosi'ye yazdığı mektupta "800 bin ABD çalışanı maaş alamazken, sanırım sen de bu halkla ilişkiler ziyaretinin ertelenmesini uygun bulacaksın" dedi. Trump ayrıca Pelosi'nin başkentte kalıp hükümet kapanması sorunu ile ilgilenmesinin daha doğru olacağını da belirtti.

The Washington Post | Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını geri çağırdı

WP'nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı "yarım aylık maaşlarını" karşılayabileceklerini belirterek çalışanlarını geri çağırdı. Birçok devlet çalışanı hükümet kapanmasından beri maaş alamıyor ve çalışmıyorlardı. Dışişleri Bakanlığı'nın bu girişiminin Trump ile Demokratlar arasındaki görüşmeler durmuşken gelmesi de dikkat çekti.

Wall Street Journal | ABD ticaret anlaşmasını hızlandırmak ve piyasaları sakinleştirmek için Çin'e uygulanan tarifeleri kaldırmayı tartışıyor

WSJ'nin haberine göre ABD yetkilileri Çin'e uygulanan ticaret tarifelerinin kaldırılması durumunda Pekin'in ticaret anlaşması girişimlerini daha ciddiye alacağını ve "çalkalanmış" durumda olan dünya piyasalarını daha stabil hâle getireceğine inanıyor.

Moscow Times | Rusya'nın en yetkili mahkemesi yabancıların medya şirketlerine sahip olmasını sınırlandırmanın yasal olacağını belirtti

Moscow Times'ın haberine göre, Rus Anayasa Mahkemesi, yabancı şirketlerin ülkedeki medya kuruluşlarında sadece yüzde 20'lik paya sahip olabileceğini belirtti. Mahkeme, bu karara neden olaraksa "yüzde 20'den daha çok hissenin halkın doğru bilgi alma hakkını etkileme ihtimali" iddiasını gösterdi.

Le Monde | 2050’de milyarlarca insan nasıl beslenecek?

Le Monde'un haberine göre dünyada yaşanan nüfus patlamasına rağmen, beslenme şekilleri değiştirildiği takdirde insanların besin ihtiyaçlarının karşılanması mümkün olacak. The Lancet tarafından yapılan araştırmaya göre, 2050 yılında kişi başına günlük alınacak kalori miktarı 500 olacak. Bu rakam şu anda günde ortalama 3700 kalorinin alındığı zengin ülkeler için geçerli, fakir ülkeler içinse 500 bile beklenmiyor. Uzmanlara göre, bu şartlarda beslenmeye alışmak için insanlığın daha az kırmızı et tüketmeye, daha çok sebze ve meyve tüketmeye alışması gerekiyor.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | ABD'de dört eski Audi yöneticisine soruşturma açıldı

FAZ'ın haberine göre Alman otomobil şirketi Audi'nin dört eski yöneticisine ABD'de "dizel skandalı"ndan sebep soruşturma açıldı. Eski yöneticiler yaklaşık on yıllık bir komplonun parçası olmakla suçlanıyor.

Al Arabiya | Hükümet kapanması: Trump, ABD delegasyonunun Davos ziyaretini iptal etti

Trump'ın, İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılması beklenen Amerikan heyetinin seyahatini iptal ettiği açıklandı, iptal gerekçesinin "federal hükümetin kısmen kapalı olması" olduğu açıklandı.