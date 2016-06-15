Brexit Britanya'yı ikiye böldü



İngiltere'de halk 23 Haziran'da AB'den ayrılıp ayrılmama konusunda nihai kararını verecek. Halkın bir bölümü hala oyunu ne yönde kullanacağını bilmezken Ceredigion ve Haverings Kontlukları gibi kararını çoktan vermiş bölgeler de var. YouGov adlı İngiliz kamuoyu araştırma şirketince yapılan son ankete göre AB'ye en çok mesafeyle yaklaşan bölge Londra Haverings iken Galler'deki Ceredigion AB'de kalınmasından yana.

AB'siz ne internet ne Erasmus mümkün

Gallililerin neden bu denli AB yanlısı olduğu, sokaktaki insanlara İngiltere ile ilişkilerinin nasıl olduğu sorulduğunda daha iyi anlaşılıyor. Örneğin yarı Galli yarı Fransız olan üniversite öğrencisi Francois-Poncet, “Galliler AB'ye İngiltere'den daha yakın” diyor. Bunun önemli bir nedeni 15 bin nüfuslu Aberystwyth'deki 11 bin üniversite öğrencisi. Francois-Poncet gibi buradaki çoğu üniversiteli, AB'nin Erasmus öğrenci programından yararlanıyor ve bu nedenle AB'den ayrı bir yaşam düşünemiyor.

Sömestr sona ermiş olmasına rağmen, Francois-Poncet, referandum sona erene kadar Galler'de. Hatta AB'de kalınması için yürütülen kampanyaya destek arıyor. Kampanyada en çok ileri sürülen tezlerin başında “AB'nin Galler'de İngiliz hükümetinden daha fazla yatırım yaptığı”. Francois-Poncet, “Buradaki hızlı internet erişimini, trafik ve ulaşım alt yapısını, üniversiteye yapılan AB teşvikini, hepsini AB'ye borçluyuz” diyor. Francois-Poncet, “Ceredigion bugün bu kadar ileriyse bu AB sayesinde” ifadesini kullanıyor.

Galler Londra'dan herhangi bir mali destek almadığı için AB'nin desteğine ihtiyacı var. Galler Çiftçi Birliği'nden Glynn Roberts, ürünlerinin satışından yeterli gelir elde edemediklerini belirterek, "İngiliz Ekonomi Bakanlığı halimizi görmezden geliyor" diyor. Roberts'in yıllık 30 bin euroluk gelirinin yarısı AB teşviklerinden karşılanıyor. Roberts'e göre “AB teşvikleri sona ererse burada yaşam felce uğrar”.

'Brexit'in kalesi'

Ceredigion'a yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Haverings'de ise tam tersi bir hava hâkim. Muhafazakâr Parti için AB'den ayrılmak için kampanya yürüten Sue Connely, "Herkes buraya gelip bizim sırtımızdan geçiniyor" diyor. Sınırların daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğini savunan Connely, Avustralya gibi yeni bir kontrollü göç sistemi oluşturulması gerektiği görüşünde.

Haverings'in en işlek alış veriş caddesinde bir balıkçı tezgâhı sahibi olan Kim Crosbie de, İngiltere'nin AB'den ayrılması gerektiğini savunuyor. Crosbie özellikle AB'nin balıkçılık ile ilgili düzenlemelerinden rahatsız. "Herkes gelip bizim denizlerimizde avlanabiliyor. Ama bizim yüzde 24'lük avlanma kotasını aşmamıza izin verilmiyor" diyor.

Muhafazakâr Partili politikacı Andrew Rosindel ülkede AB'den ayrılık yönünde bir eğilimin ağır basabileceği öngörüsünde bulunarak, "Vatandaşlarımız İngiliz hükümetinden kendi yasalarını kendilerinin yapmasını istiyor, başkalarının dayatmasını değil" diyor.