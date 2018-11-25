Brexit anlaşması onaylandı

T24*

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerinin Brexit anlaşmasını onayladığını açıkladı. İngiltere'de ise son sözü parlamento söyleyecek. Anlaşmanın parlamentodan geçebilmesi için 650 milletvekilinden 320'sinin desteği gerekiyor.

Brexit görüşmelerinde tarafların Cebelitarık konusunda uzlaşması sonrası Pazar günü Brüksel'de bir araya gelen liderler anlaşma metnini onayladı. Anlaşma taslağına göre İngiltere Avrupa Birliği'ne 39 milyar sterlinlik bir 'boşanma ücreti' ödeyecek. 29 Mart'tan itibaren başlayacak ve 21 aylık bir geçiş dönemi olacak.

Tusk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Brexit sonrası İngiltere-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik hukuki bağlayıcılığı olmayan siyasi bildiri metninin de onaylandığını duyurdu.

"Sevinç ya da kutlama anı değil, tersine üzücü bir an, bir trajedi"

AB tarihinde ilk kez üye bir devletin kendi talebiyle Birlik'ten çıkmasının onaylanırken, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, zirve öncesinde yaşananlar için "trajedi" dedi. "Büyük Britanya gibi bir ülkenin AB'den ayrılmasını izlemek bir sevinç ya da kutlama anı değil, tersine üzücü bir an, bir trajedi" ifadesini kullanan Juncker, gene de ayrılma metninin Londra için olabilecek en iyi anlaşma olduğunu söyleyerek İngiliz parlamentosunun onayını beklediğini belirtti.

İngiltere'deki AB vatandaşları ve AB'deki İngiliz vatandaşlarının bulundukları ülkede çalışma ve eğitim hakları sürecek.

"AB'de reform ihtiyacını gösterdi"

AB adına müzakereleri yürüten eski Fransa Dışişleri Bakanı Michel Barnier, Brexit sonrasında tarafların ilişkilerinin yakın bir şekilde devam edeceğini söylerken, "Müttefik, ortak ve dost olarak kalacağız" şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, zirve öncesi kısa bir açıklamada bulundu. Macron, günün kutlama ya da yas ilan edilecek bir gün olmadığını belirtti ve İngitere'nin egemen bir karar aldığını savundu. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Brexit gibi bir olayın yaşanmasının AB'de reform ihtiyacını gösterdiğini kaydetti.

Parlamento onayı gerekiyor

Anlaşmanın AB'ye üye devletlerin liderleri tarafından imzasından sonra İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda da onaylanması gerekiyor.

İngiliz basınında çıkan bazı haberlere göre anlaşmayı parlamentonun onaylamaması durumuna karşı, İngiltere Başbakanı Theresa May'in görevlendirdiği bazı bakanların, Brüksel'deki diplomatlarla bir "B Planı" üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, müzakere masasına tekrar dönmenin bir anlamı olmadığını belirtirken, "Genel olarak bakıldığında, hem Theresa May ve hükümeti için hem de AB için bu yapabileceklerimizin maksimumu" ifadesini kullandı.

585 sayfalık anlaşma

Pazar günkü zirvede iki ayrı metin oylamaya sunuldu. İlk metin, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma koşullarını belirleyen 585 sayfalık Brexit anlaşması. Diğeri ise Brexit sonrası siyasi ilişkilere dair bağlayıcılığı olmayan 26 sayfalık bir deklarasyon.

Bu deklarasyon taslağında, geçiş döneminin 2022 yılının sonuna kadar sürebileceği ifade ediliyor. Eğer tüm onaylar alınırsa, İngiltere, 29 Mart 2019 tarihinde resmen AB'den ayrılacak. Ancak bu deklarasyon, AB kurallarının Birleşik Krallık'ta bir süre daha uygulanmaya devam edeceği anlamına geliyor.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52'lik sonuçla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Her şey planlandığı gibi giderse İngiltere 29 Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden resmen ayrılacak.

*Bu haberin yazımında BBC Türkçe ve Deutsche Welle'nin konuyla ilgili haberlerinden yararlanılmıştır.