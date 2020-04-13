Brescia Başkanı Cellino: Ligler başlarsa sahaya çıkmayız

Yeni tip Koronavirüs'ün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da Serie A ekibi Brescia'nın başkanı Massimo Cellino, böyle bir ortamda futbol oynamanın mümkün olmadığını belirterek, maçlar başlasa bile sahaya çıkmayarak bu kararı protesto edeceklerini açıkladı.

19 bin 899 kişinin Koronavirüs'ten öldüğü İtalya'da Brescia Başkanı Massimo Cellino ilginç bir çıkışa imza attı.



Liglerin devamı için konuşan Cellino; "Tekrar ediyorum! Devam kararı alınırsa sahaya çıkmayız. Bu bir provokasyon değil. Puanlar kaybetmemize izin vereceğim, böyle bir durumda tüm sorumluluğu üzerime alırım." dedi.



Brescia Başkanı sözlerini; "Bencilliğin çok fazla tezahürünü gözlemliyorum, çok fazla kişi durumu kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor. Lotito (Lazio'nun sahibi) liglerin devam etmesini mi istiyor? Onun sesini duymuyorum bile. Sadece dinlemeye değer olan insanları dinliyorum." diyerek bitirdi.