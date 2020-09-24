Breonna Taylor davasında polisler suçlu bulunmadı, ABD'de sokaklar karıştı: Louisville'de iki polis memuru vuruldu

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ABD'yi ayağı kaldıran Breonna Taylor cinayetinin ardından açılan davada üç polis memurundan sadece birinin suçlu bulunmasının ardından birçok kentte halk sokağa indi. Taylor'ın öldürüldüğü Louisville kentindeki eylemlerde iki polis memuru vuruldu.

Davada suçlu bulunan tek polis memuru da Taylor cinayetinden değil, Taylor'ın apartmanında açtığı ateş duvarı delip yan binaya isabet ettiği için "dikkatsizce insan hayatını tehlikeye atmaktan" suçlu bulundu.

Breonna Taylor, 13 Mart 2020'de uyurken ABD'nin Louisville kentindeki evine yapılan uyuşturucu baskınında polisin 8 kurşunuyla hayatını kaybetmişti. Evde herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadı. O günden bu yana "Breonna Taylor'ın katilleri tutuklansın" ABD'deki sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların sloganlarından biri haline geldi. Taylor'ı öldüren polislerin tutuklanması için ülkenin her yerinde birçok eylem düzenlendi.

CNN'in aktardığına göre Louisville'deki protestolarda saat 9'da başlayan sokağa çıkma yasağına kısa süre kala silah sesleri duyuldu. Polis departmanından yapılan açıklamada iki polisin vurulduğu ancak hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Atlanta, New York, Philadelphia ve Washington'da da eylemler düzenlendi.