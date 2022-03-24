Brent petrolün varil fiyatı 122 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 122,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 122,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 121,6 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 122,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,83 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle bir terminalin hasar görmesi ve terminale petrol taşıyan CPC (Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu) boru hattından petrol sevkiyatının tamamıyla durdurulması etkili oldu.