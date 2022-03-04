Brent petrolün varil fiyatı 111 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 111,39 dolardan işlem görüyor.
Dün 119,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,46 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 111,39 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,05 dolardan alıcı buldu.
Dün yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatları, günün ilerleyen saatlerinde Ukrayna-Rusya heyetlerinin 2'nci tur müzakerelerde sivillerin tahliyesinin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşması ve Avusturya'nın başkenti Viyana'daki İran nükleer müzakerelerinde sona yaklaşıldığı haberleri üzerine geriledi.
Petrol fiyatlarının bugünkü yükselişinde ise Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmelerin arz endişelerine yansıması etkili oldu. (AA)