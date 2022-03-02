Brent petrolün varil fiyatı 110 doları geçti

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artan petrol fiyatları gün içinde 110 doları aşarken değer kazancı yüzde 5'e yaklaştı.

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle hafta başında 100 doları aşan ve 105 dolara kadar yükselen brent petrol, bugün 111 dolara kadar yükseldi. Saat 08.50 itibariyle brent petrolün varil fiyatı 109,9 dolardan seyrediyor.

Batılı ülkeler Rusya'dan petrol ve gaz ithalatına bir sınırlama getirmedi. Buna rağmen tüccarların Rus petrolünü ithal etmekte "isteksiz" davranması küresel petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.