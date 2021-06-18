Petrol 72 doların altına geriledi

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesi sonrası doları güçlenmesinin yanı sıra, İran ile sürdürülen görüşmelerde, ülkenin petrol ihracatının önünün açılacağına ilişkin beklentilerin güç kazanması ve arz fazlası oluşacağı endişeleriyle petrol fiyatları geriledi.



Brent petrolün spot piyasalardaki varil fiyatı 72 doların da altına geriledi. Gösterge petrolün Ağustos teslimi varil fiyatı da yüzde 0.93 düşüşle 72.41 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;



Brent petrol yüzde 0.51 düşüşle 71.85 dolar civarından işlem görüyor.





