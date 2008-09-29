'Bremen'in yeni Diego'su Mesut'



Ünlü spor dergisi Kicker, kapak haberinde Türk asıll oyuncunun Bremen'in odak noktası haline geldiğini yazarken, takım arkadaşı Vranjes de, "Diego giderse yerini doldurabilir" ifadesini kullandı.





Almanya'nın önde gelen spor dergilerinden ''Kicker'', birinci ligde (Bundesliga) oynanan Werder Bremen-TSG 1899 Hoffenheim karşılaşmasında 2 gol atarak Bremen'in sahadan 5-4 galip ayrılmasını sağlayan Mesut Özil'i kapak konusu yaptı.



''Gol fabrikası Werder'' başlığıyla birinci sayfadan verilen haberde, Mesut'un maç sırasında çekilmiş bir fotoğrafı da yer aldı.



Derginin iç sayfalarında ''Varıldı! Ancak henüz hedefe ulaşılmadı'' başlığıyla verilen haberde de kavgalı bir şekilde FC Schalke 04'ten ayrılarak Werder Bremen'e geçen Mesut'un, şimdi sergilediği güçlü oyunla takımının odak noktasında bulunduğu görüşüne yer verildi.



FC Schalke 04 takımı yöneticilerinin Mesut'u ''para hırsı fazla'' olmakla eleştirdikleri hatırlatılan haberde, Mesut'un ise bu konuda yaptığı açıklamada, ''O zamanlar yaşadıklarım çok acı verdi, çünkü ben para hırsı fazla olan biri değilim. Benim için önemli olan tek şey futbol. Kariyerimin en zor dönemiydi, çünkü Schalke benim kulübümdü'' dediği yazıldı.



Bu nedenle başlangıçta rahatsızlık duyduğunu, ancak şimdi yeni takımına alıştığını ve kendisini iyi hissettiğini ifade eden Özil ayrıca, takım arkadaşı Aaron Hunt ile iyi anlaştığını, önemli ve kritik paslaşmalarının çoğunu bu oyuncuyla yaptığını kaydetti.



Mesut'un takım arkadaşı olan Alman Milli Takımı oyuncularından Per Mertesacker de Mesut'un büyük beklentilerle takıma alındığını, ancak başlangıçta futbol sahasıyla hiç ilgisi olmayan sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi.



Takım arkadaşlarından Jurica Vranjes de tanınmış oyuncu Diego'nun takımdan ayrılması durumunda Mesut'un onun yerini doldurabileceğini savundu.



Kupa maçlarındaki kötü performansı nedeniyle TSG 1899 Hoffenheim Teknik Direktörü Ralf Rangnick tarafından eleştirilen takımın Türk kökenli kalecisi Ramazan Özcan ise Werder Bremen takımından yediği 5 golle ilgili olarak, hatası olduğunu düşünmediğini, son zamanlarda şansının da iyi gitmediğini, tüm topların köşelerden gol olduğunu belirtti.



Avusturya Milli Takımı'nın da kalecisi olan Ramazan, defans oyuncularının hatalarının olduğunu ifade ederek, Rangnick'in eleştirileriyle ilgili açıklama yapmak istemediğini ve gerektiği takdirde bunu kulüp içinde konuşabileceğini sözlerine ekledi.

