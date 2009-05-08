Bremen zoru başardı

UEFA Kupası yarı final rövanşında karşı karşıya gelen iki alman ekibinin mücadelesinde gülen taraf Hamburg’u deplasmanda 3-2 yenen Werder Bremen oldu.



UEFA Kupası yarı finalinde, ilk karşılaşmada evinde Hamburg’a 1-0 kaybeden Werder Bremen, rövanşta seyircisinin desteğiyle oynayan rakibini 3-2 mağlup edip final biletini aldı.



HSH Nordbank Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada Werder Bremen'e turu getiren goller 29. dakikada Diego, 66. dakikada Claudio Pizarro ve 83. dakikada Frank Baumann'dan gelirken Hamburg'un gollerini 12. ve 87. dakikalarda Ivica Olic kaydetti.



Werder Bremen, 20 Mayıs’ta Fenerbahça Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak final maçında, Lucescu’nun takımı Shakhtar Donetsk’le kozlarını paylaşacak.

