Bremen evinde kayıp!..

Almanya Bundesliga'nın 10. hafta mücadelesinde, Werder Bremen sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı ve karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla B.Leverkusen oldu.



İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta konuk ekibe 3 puanı getiren goller, karşılaşmanın 71. dakikasında A.Vidal'den ve 80. dakikada Friedrich'ten geldi.



Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen ligdeki puanını 21'e yükseltip maç fazlasıyla lider olurken, Werder Bremen 13 puanda kaldı.



Almanya Bundesliga'da günün toplu sonuçları şöyle:



Bielefeld 1-1 Energie Cottbus

Karlsruhe 0-3 Schalke

Werder Bremen 0-2 Leverkusen

Wolfsburg 3-0 Monchengladbach



