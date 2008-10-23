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Spor

Bremen 3'te 3 yaptı!..

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk maçından beraberlikle ayrılan Werder Bremen, Panathinaikos karşısında da 1 puanla yetindi.

23 Ekim 2008 03:00



Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk maçından beraberlikle ayrılan Werder Bremen, Panathinaikos karşısında da 1 puanla yetindi. Ancak Devler Ligi'ne 0-0'la başlayan Almanlar, ikinci maçtaki 1-1'in ardından bu kez de 2-2 berabere kaldı.

Çok gol atıp, yiyen bir ekip olan Werder Bremen, ilk iki maçını kaybeden Panathinaikos karşısında 28. dakikada Mesut'un ortasında oluşan karambolde mertesacker konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. ancak 8 dakika sonra Mantzios bereberliki getirdi. ikinci yarıda biraz daha etkili bir oyun ortaya koyan Yunan ekibi Mantzios ile Devler Ligi'nde bu sezon ilk kez öne geçti. ancak 83. dakikada Almeida maçın skorunu 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi

2-2 biten maç sonrası, Panathinaikos ilk puanını alırken, 3. maçında 3. beraberliğini alan Werder Bremen ise 3 puana yükseldi.

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