-Breivik'in tutukluluk süresi uzatıldı OSLO (A.A) - 19.09.2011 - Norveç'te temmuz ayında onlarca kişinin öldüğü saldırıları düzenleyen Anders Behring Breivik'in tutukluluk süresi uzatıldı. Oslo Bölge Mahkemesi, kapalı kapılar ardında yapılan duruşmada, iddianameyi hazırlayan polisin, terör suçlarından nezaret altında tutulan Breivik'in tutukluluk süresinin 4'ü hücre hapsi olmak üzere 8 hafta daha uzatılması talebini kabul etti. Polis savcısı Christian Hatlo, duruşmaya ayakları prangalı halde siyah bir takım elbiseyle katılan Breivik'in sakin ve itidalli olduğunu söyledi. Hakim Anne Margrethe Lund da duruşma sırasında söz almaya çalışan Breivik'i ''birkaç kere engellediğini'' ifade ederken, savunma avukatı Geir Lippestad, müvekkilinin mahkemeye seslenmeye çalıştığını kaydetti.