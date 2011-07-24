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Dünya

BREİVİK'İN GÜNLÜĞÜNDEN ŞOK İFADELER OSLO (A.A)

24 Temmuz 2011 14:10

-BREİVİK'İN GÜNLÜĞÜNDEN ŞOK İFADELER OSLO (A.A) - 24.07.2011 - Norveç'teki bombalı ve silahlı saldırılarıyla 100'e yakın kişiyi katleden Anders Behring Breivik'in saldırıları 2009 sonbaharından bu yana planladığı bildirildi. Breivik, saldırılardan önce internette yayımladığı 1500 sayfalık günlüğünde, terörün kitleleri uyandırma aracı olduğunu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük canavar olarak nitelendirilmeyi beklediğini belirtiyor. AFP'nin ulaştığı günlükte Breivik'in kişiliğine de ilişkin birçok ayrıntı görülebiliyor. Günlük, "Sanırım bu son girişim (internete) olacak. Bugün 22 Temmuz Cuma, saat 12.51" diye sonlanıyor. İngilizce yazılan ve "Bir Avrupa Bağımsızlık Bildirgesi-2083" başlıklı günlüğe "Andrew Berwick, Adaletsever Şövalyelerin Komutanı" olarak imza atan Breivik, günlüğünün bir bölümünde, Norveçli ve gerçek adının Anders Behring Breivik olduğunu açıklıyor. Günlükte, başlıca hedefin sosyaldemokrat partinin yıllık toplantısı olduğunu yazan Breivik, Avrupa'da hedef alınacak ülkelerin de listesini yaptığı, ülkelerde yaşayan Müslümanların sayısına göre yapılan sıralamada Fransa'nın ilk sırada olduğu görülüyor.

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