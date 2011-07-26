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Dünya

BREIVIK'İN AVUKATI KONUŞTU OSLO (A.A)

26 Temmuz 2011 19:11

-BREIVIK'İN AVUKATI KONUŞTU OSLO (A.A) - 26.07.2011 - Norveç'te cuma günü 76 kişinin öldürüldüğü katliamın faili Anders Behring Breivik'in avukatı Geir Lippestad, "Neden beni avukat olarak seçti bilmiyorum" dedi. Avukatı Lippestad, Breivik'in kendisine "kaç kişi öldürdüğünü" sorduğunu belirtti. "Psikolojik teste girmezse Breivik'in avukatlığını bırakacağını" söyleyen Lippestad, müvekkilinin cezai ehliyetinin olmadığını düşündüğünü ifade ederek, ancak Breivik'in ruh hastası olarak kayda geçmek istemiyor gibi göründüğüne dikkati çekti. Lippestad, Breivik'in kendisini "gerçeği anlayan tek kişi olarak gördüğünü" kaydederek, müvekillinin çok kültürlülüğe ve demokrasiye karşı olduğunu da belirtti.

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