-BREİVİK UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYMİŞ OSLO (A.A) - 08.08.2011 - Norveç'te 77 kişinin öldürüldüğü çifte saldırıyı düzenleyen Anders Behring Breivik'in, katliamı yaparken uyuşturucunun etkisi altında olduğu bildirildi. Polis, kan örnekleri üzerinde yapılan incelemelerin sonuçlarına dayanarak yaptığı açıklamada, "uyuşturucu aldığını teyit edebileceklerini, bunların ne tip maddeler olduğu konusunda yorum yapmak istemediklerini, ancak bu maddeleri kullandığını" belirtti. Polis ayrıca, Breivik'in ruhsal durumunu incelemek için görevlendirilen psikiyatrların da çalışmaya başladıklarını kaydetti. Dosyayı ve yapılan üç sorgunun kayıtlarını teslim alan psikiyatrların, Breivik'le bu hafta, kaldığı hapishanede konuşmaya başlamaları bekleniyor. Uzmanların, raporlarını 1 Kasım'a kadar teslim etmeleri bekleniyor.