-Breivik saldırılardan sorumlu tutulmayacak OSLO (A.A) - 29.11.2011 - Norveç'te 22 Haziran'da 77 kişinin öldüğü saldırıların zanlısı Behring Breivik'in akıl sağlığıyla ilgili raporda, Breivik'in saldırılardan sorumlu tutulamayacağı belirtildi. Norveç medyasına göre, psikiyatrlar Torger Husby ve Synne Serheim raporda, Breivik'in bu suçları işlemek için cezai ehliyetinin bulunmadığını ifade ettiler. Norveç'te yayınlanan Verdens Gang gazetesinin internet sitesindeki haber doğrulanırsa, 77 kişiyi öldüren Norveçli aşırı sağcı müebbet hapis cezasına çarptırılmayacak, ancak bir psikiyatri hastanesine yatırılacak. Raporla ilgili basın toplantısının birkaç saat içinde düzenlenmesi bekleniyor.