T24 LogoT24 Logo
Dünya

Breivik, mahkeme kararına itiraz etmedi

Norveç'te geçen yıl 77 kişiyi öldüren ve 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Breivik'in mahkeme kararıyla ilgili temyiz başvurusu yapmadı

08 Eylül 2012 02:06

Norveç'te geçen yıl düzenlediği bombalı ve silahlı saldırılarda 77 kişiyi öldüren Norveçli Anders Behring Breivik'in hakkındaki suçlamalar ve hapis cezası için temyize başvurmadığı bildirildi.

Breivik'in avukatları, 33 yaşındaki müvekkillerinin temyize başvurmama kararı üzerine yasal sürecin de resmen sona erdiğini söyledi.
 
Breivik, mahkemenin iki hafta önce aldığı kararın ardından yaptığı açıklamada, karara karşı çıkmayacağını söylemişti.
 
Avukatlarından Geir Lippestad, Breivik'in temyiz için son başvuru tarihi olan bugüne kadar kararını değiştirmediğini ifade etti.
 
Breivik, artık 21 yıllık hapis cezasını çekmeye başlayacak.

ETİKETLER

Breivikmahkeme kararı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24