Breivik, mahkeme kararına itiraz etmedi

Norveç'te geçen yıl düzenlediği bombalı ve silahlı saldırılarda 77 kişiyi öldüren Norveçli Anders Behring Breivik'in hakkındaki suçlamalar ve hapis cezası için temyize başvurmadığı bildirildi.

Breivik'in avukatları, 33 yaşındaki müvekkillerinin temyize başvurmama kararı üzerine yasal sürecin de resmen sona erdiğini söyledi.

Breivik, mahkemenin iki hafta önce aldığı kararın ardından yaptığı açıklamada, karara karşı çıkmayacağını söylemişti.

Avukatlarından Geir Lippestad, Breivik'in temyiz için son başvuru tarihi olan bugüne kadar kararını değiştirmediğini ifade etti.

Breivik, artık 21 yıllık hapis cezasını çekmeye başlayacak.