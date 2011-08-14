-Breivik, keşif için Ütoya adasına götürüldü OSLO (A.A) - 14.08.2011 - Norveç'te 77 kişinin öldürüldüğü çifte saldırıyı düzenleyen Anders Behring Breivik, 69 kişiyi öldürdüğü Ütoya adasına dün keşif amacıyla götürüldü. Oslo polisi bugün yaptığı açıklamada, Breivik'in, polisin katliamı nasıl yaptığı konusundaki sorularına yanıt vermek üzere adaya götürüldüğünü ve saldırganın dün bu saldırı üzerine sorgulandığını belirtti. Açıklamada, daha fazla bilgi verilmedi. Verdens Gang gazetesi de Breivik'in zincirli ve koruma altındaki görüntülerinin yer aldığı uzaktan çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.