Breivik katliamdan ceza almayabilir

T24

Norveç medyasına göre, psikiyatrlar Torger Husby ve Synne Serheim raporda, Breivik'in bu suçları işlemek için cezai ehliyetinin bulunmadığını ifade etti.Norveç'te yayınlanan Verdens Gang gazetesinin internet sitesindeki haber doğrulanırsa, 77 kişiyi öldüren Norveçli aşırı sağcı müebbet hapis cezasına çarptırılmayacak, ancak bir psikiyatri hastanesine yatırılacak.Raporla ilgili basın toplantısının birkaç saat içinde düzenlenmesi bekleniyor.Rapor, 32 yaşındaki aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in, başkent Oslo ve Ütoya adasında düzenlediği saldırılarla ilgili olarak cezai ehliyete sahip olup olamayacağının belirlenmesine yardımcı olacak. Anders Behring Breivik, saldırıları düzenlediğini itiraf etmiş, ancak suçsuz olduğunu söylemişti.