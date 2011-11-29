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Dünya

Breivik katliamdan ceza almayabilir

Norveç'te 22 Haziran'da 77 kişinin öldüğü saldırıların zanlısı Anders Behring Breivik'in akıl sağlığıyla ilgili raporda

29 Kasım 2011 02:00

T24 - Norveç'te 22 Haziran'da 77 kişinin öldüğü saldırıların zanlısı Anders Behring Breivik'in akıl sağlığıyla ilgili raporda, Breivik'in saldırılardan sorumlu tutulamayacağı iddia edildi.

Norveç medyasına göre, psikiyatrlar Torger Husby ve Synne Serheim raporda, Breivik'in bu suçları işlemek için cezai ehliyetinin bulunmadığını ifade etti. 



Norveç'te yayınlanan Verdens Gang gazetesinin internet sitesindeki haber doğrulanırsa, 77 kişiyi öldüren Norveçli aşırı sağcı müebbet hapis cezasına çarptırılmayacak, ancak bir psikiyatri hastanesine yatırılacak.

Raporla ilgili basın toplantısının birkaç saat içinde düzenlenmesi bekleniyor.


BREVİK SUÇSUZ OLDUĞUNU SAVUNMUŞTU 

Rapor, 32 yaşındaki aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in, başkent Oslo ve Ütoya adasında düzenlediği saldırılarla ilgili olarak cezai ehliyete sahip olup olamayacağının belirlenmesine yardımcı olacak. Anders Behring Breivik, saldırıları düzenlediğini itiraf etmiş, ancak suçsuz olduğunu söylemişti.

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