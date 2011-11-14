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Dünya

Breivik ilk açık duruşmasına çıkıyor OSLO (A.A) 

14 Kasım 2011 15:25

-Breivik ilk açık duruşmasına çıkıyor OSLO (A.A) - 14.11.2011 - Norveç'te Temmuz ayında 77 kişinin öldüğü saldırıları düzenleyen Norveçli Anders Behring Breivik, ilk açık duruşması için mahkemeye getirildi. Onlarca gazeteci ve çok sayıda kişinin duruşmayı izlemek için Norveç'in başkenti Oslo'daki mahkeme salonunda toplandığı bildirildi, ancak gazetecilerin davayla ilgili haber yapmaları, fotoğraf ve görüntü yayımlamalarının yasak olduğu belirtildi. Breivik, 22 Temmuz'da başkentteki hükümet binalarının bulunduğu bölgede ve gençlik kampının yer aldığı Ütöya adasında düzenlediği saldırılar nedeniyle terörle suçlanıyor. Davanın önceki duruşmaları kapalı yapılmıştı.

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