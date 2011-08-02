-BREİVİK HÜKÜMETİN İSTİFASINI İSTEDİ OSLO (A.A) - 02.08.2011 - Norveç'te saldırılar düzenleyen Anders Behring Breivik'in avukatı Geir Lippestad, müvekkilinin uzun bir talep listesi sunduğunu söyledi. Lippestad, Amerikan Associated Press haber ajansına açıklamasında, gerçekçi olmayan talep listesinde, hükümetin istifa etmesi ve Breivik'in akıl sağlığıyla ilgili muayenenin Japon uzman doktorlar tarafından yapılmasının da bulunduğunu söyledi. 32 yaşındaki Breivik, 22 Temmuz'da Norveç hükümeti binası ve bir adadaki gençlik kampına düzenlediği saldırılarda 77 kişiyi öldürmüştü.