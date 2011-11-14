-Breivik "suçsuz" olduğunu iddia etti OSLO (A.A) - 14.11.2011 - Norveç'te temmuz ayında 77 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın sorumlusu Norveçli Anders Behring Breivik, bugün çıktığı ilk açık duruşmasında saldırıları düzenlediğini kabul etti ancak suçsuz olduğunu öne sürdü. Norveç'in başkenti Oslo'da onlarca gazeteci ile çok sayıda kişinin izlediği duruşmada konuşan Breivik, kendisini ''Norveç Direniş Hareketi'nin komutanı'' olarak tanıtmak isteyince hakimin müdahalesiyle karşılaştı ve konuşmasını kesmek durumunda kaldı. Mahkemenin davasını görmeye yetkisi olmadığını ileri süren Breivik, ''Bu mahkemenin yetkisine karşı çıkıyorum, çünkü bu yetki size 'nefret ideolojisini' ve çokkültürlülüğü destekleyen kurumlar tarafından veriliyor'' dedi. Breivik duruşmada, ''Eylemleri kabul ediyorum, ancak suçlamaları kabul etmiyorum'' ifadesini kullandı. Bugünkü duruşmanın sonunda hakim, daha önceki duruşmaları kapalı yapılan davayla ilgili yayın yasağını kaldırdı ve Breivik'in tutukluluk halinin bir sonraki duruşmaya kadar sürmesine karar verdi. Breivik'in, saldırıların kurbanlarının ailelerine ve katliamdan kurtulanlara yönelik konuşma yapma isteği ise reddedildi. Aşırı sağcı Anders Behring Breivik, 22 Temmuz'da önce başkent Oslo'da 8 kişinin öldüğü bir bombalı saldırı düzenlemiş, daha sonra kentin hemen dışındaki Ütoya Adası'ndaki bir gençlik kampında 69 kişiyi öldürmüştü.