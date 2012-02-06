-Breivik "derhal salıverilmesini" talep etti OSLO (A.A) - 06.02.2012 - Norveç'te 22 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik, saldırısının "vatan hainlerine karşı önleyici bir saldırı" olduğunu iddia ederek, "derhal salıverilmesini" talep etti. Breivik, Oslo mahkemesi önünde yaptığı konuşmada, "hapsedilmeyi kabul etmediğini ve derhal serbest bırakılmayı talep ettiğini" belirterek, 22 Temmuz'daki saldırının "Norveçli etnik nüfusu korumak için, vatan hainlerine karşı düzenlenmiş önleyici bir saldırı" olduğunu öne sürdü ve "halkını, kültürünü ve dinini korumak için" hareket ettiğini söyledi. Mahkeme daha önce, Anders Behring Breivik'in psikolojik durumunun yeniden tespit edilmesini talep etmişti. Oslo mahkemesinin yargıcı, Breivik'in cezaevi yerine psikolojik tedaviye gönderilmesini öneren ve büyük eleştirilere neden olan başlangıçtaki bulguların yeniden değerlendirilmesinin gerekli olduğunu ve yeni değerlendirme için Norveçli iki psikiyatristin atandığını da kaydetmişti.