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Dünya

BREİVİK 2004'DE ABD'YE GİTMİŞ WASHINGTON (A.A)

02 Ağustos 2011 12:55

-BREİVİK 2004'DE ABD'YE GİTMİŞ WASHINGTON (A.A) - 02.08.2011 - Norveç'te saldırılar düzenleyen Anders Behring Breivik'in, 2004 yılında ABD'nin kuzeydoğu eyaletine seyahat ettiği orta çıktı.  Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Breivik'in 2004 yılında, turist olarak New York yakınında New Jersey'e bağlı Newark'a gittiğini, saldırganın ülkede kaldığı bir hafta süresince Newark'ın dışına çıkıp çıkmadığının ise bilinmediğini kaydetti. Federal Soruşturma Bürosu'nun Breivik'in ABD'de bağlantılarını araştırdığı, ancak saldırı planıyla ilgili herhangi birşey bulamadığı, öte yandan Norveç'te yürütülen soruşturmaya destek verdiği belirtildi. Norveç vatandaşlarının, ABD'ye seyahat ederken vize almaları gerekmiyor.     Anders Behring Breivik, 22 Temmuz'da başkent Oslo'da ve Ütoya Adası'nda 77 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıları düzenlediğini kabul etmişti.

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