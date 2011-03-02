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Dünya

BREGA'DAKİ ÇATIŞMALARDA 2 KİŞİ ÖLDÜ ECDEBİYE (A.A)

02 Mart 2011 15:38

-BREGA'DAKİ ÇATIŞMALARDA 2 KİŞİ ÖLDÜ ECDEBİYE (A.A) - 02.03.2011 - Libya'nın doğusunda Muammer Kaddafi kuvvetlerinin hedeflediği Brega kentindeki çatışmalarda iki kişi öldü. Görgü tanıklarının ifadesine göre, isyancılar tarafından kontrolünün yeniden ele geçirildiği kentteki çatışmalarda iki kişi öldü. Bu arada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcüsü Sybella Wilkes Cenevre'de yaptığı açıklamada, bölgedeki BM görevlilerinin bildirdiğine göre, Libya'dan Tunus sınırına gelen kalabalığın kilometrelerce uzadığını belirterek, bu insanları tahliye etmek için uçak sağlanması çağrısı yaptı. Wilkes, "Bölgedeki meslektaşlarım sınırı geçmek için acele eden kalabalığın kilometrelerce uzadığını bildirdiler. Dondurucu soğukta, yağmurda 3-4 gündür gece gündüz açık havadalar. Tam bir kaos. Mısır'a şimdiden 77 bin 320 kişi geçti. Tunus'a da aynı, belki 10 bin kişi daha fazla geçebildi. Yaklaşık 150 bin kişi Libya'dan kaçtı" dedi. -ARAP BİRLİĞİ'NDEN LİBYA'YA ÇAĞRI- Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap Birliği, Libya yönetimine seslenerek "şiddeti durdurma" çağrısında bulundu. Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında açılışı yapan Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, örgüt bildirisini okurken Libya liderliğine çağrıda bulunarak, "Halkın meşru haklarına saygı duyulması gerektiğini" bildirdi. "Libya'nın Arap dünyasının tamamen iç işi olduğunu" vurgulayan Arap Birliği, "Arap dünyasının yabancı müdahale istemediğini" belirtti. Toplantıda, Kuzey Afrika ülkelerinde ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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