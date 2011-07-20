-BREGA'DA 6 GÜNDE 50'DEN FAZLA MUHALİF ÖLDÜ BİNGAZİ (A.A) - 20.07.2011 - Libya'nın doğusundaki Brega kentinde Libya lideri Muammer Kaddafi ile muhalifler arasındaki çatışmalarda son 6 günde 50'den fazla muhalifin öldüğü bildirildi. Ecdebiye hastanesinde doktor olan Muhammed İdris, Brega'da 6 günde 50'den fazla muhalifin öldüğünü, bugün ölen muhalif sayısının 28 olduğunu söyledi. İdris, ölenlerin çoğunun başlarından ve göğüslerinden vurulduğunu, bugünkü çatışmalarda 83 kişinin yaralandığını kaydetti. Libya'da Muammer Kaddafi'ye bağlı yönetiminin sözcüsü ise ölen muhaliflerin sayısını 500'e yakın olarak açıkladı.