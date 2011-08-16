-Brega'da 15 muhalif öldü BİNGAZİ (A.A) - 16.08.2011 - Libyalı muhalifler, ülkenin doğusunda petrol tesislerinin bulunduğu Brega bölgesinde hükümet birlikleriyle çatışmalarda 15 kayıp verdiklerini bildirdiler. Muhaliflerin askeri sözcüsü Muhammed Zaviva, Bingazi'de yaptığı açıklamada, Brega cephesinde dünden bu yana 15 kayıp verdiklerini, çatışmaların şu anda kent içinde sürdüğünü kaydetti. Libyalı muhalifler aylar süren statükonun ardından geçen ay sonunda, Kaddafi yanlısı güçlerin doğuda ileri karakolu Brega'ya taarruz başlatmışlardı. Muhalifler dün Brega kentinin büyük bölümünü ellerinde tutuyordu. -Görüşme iddiası- Öte yandan Tunus'un Mozaik FM adlı radyosu, Libyalı muhalifler ile rejim arasında turistik Cerba adasında Venezüelalı arabulucularla birlikte görüşmelerin sürdüğü iddialarını yineledi. Radyonun muhabiri Habib Misavi, müzakerelere yakın bir kaynağa dayanarak, görüşmelere, muhaliflerin siyasi organı Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) ve Kaddafi rejiminin ikişer temsilcisinin katıldığını öne sürdü. Misavi, müzakerelerde Libya'ya yabancı askeri müdahaleyi her fırsatta kınayan Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez'in özel temsilcilerinin de bulunduğunu savundu. Kapalı kapılar ardındaki görüşmelerin Cerba'daki bir otelde geniş güvenlik önlemleri altında yapıldığını belirten Tunuslu gazeteci, müzakerelerin daha sonra başkent Tunus'a taşınabileceğini kaydetti. Başkent Tunus'ta bulunan Birleşmiş Milletler'in Libya Özel Temsilcisi Ürdünlü Abdülilah Hatib da bugün Tunus Dışişleri Bakanı Muldi Kefi ile görüştü. Libyalı muhaliflerin Ulusal Geçiş Konseyi, bugün Paris'te yaptığı açıklamada, Kaddafi rejimiyle hiçbir temaslarının bulunmadığını ve Cerba'da temsilcilerinin olmadığını söylemişti.