-BREGA KADDAFİ KONTROLÜNDE TRABLUS (A.A) - 18.07.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi yönetimi, Brega kentinin muhaliflerin eline geçtiği şeklindeki haberleri yalanladı, muhaliflerin saldırısını püskürttüklerini ve ağır kayıp verdirdiklerini bildirdi. Libya yönetimi sözcüsü Musa İbrahim, Trablus'ta basına yaptığı açıklamada, ''aşiretler ve gönüllülerin yardımıyla kentin tamamen kendi silahlı güçlerinin kontrolü altında bulunduğunu, ulusal geçiş konseyinin açıklamalarının yanlış bilgi ve yalandan ibaret olduğunu'' söyledi. ''Brega, Libya'nın geleceği ve zenginliğidir'' diyen İbrahim, ''bu kentin kontrolleri altında kalmasının ölüm kalım meselesi olduğunu'' belirtti. Kenti almaya çalışan muhalifleri püskürttüklerini ve muhaliflerin 500'den fazla kayıp verdiğini öne süren İbrahim, Kaddafi güçlerinin kayıp sayısının ise 30 olduğunu bildirdi. Libyalı muhalifler, petrol kenti Brega'daki çatışmalarda Kaddafi güçlerinin çoğunun geri çekildiğini bildirmişti. Muhaliflerin sözcüsü Şemseddin Abdulmolla, Kaddafi güçlerinin Brega'da bozguna uğradığını, ancak sokaklardaki mayınların, alanın tamamen kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını söylemişti.