-BREGA KADDAFİ GÜÇLERİNİN ELİNE GEÇTİ ECDEBİYE (A.A) - 15.03.2011 - Libya'nın doğusundaki Brega kentinin, yeniden Muammer Kaddafi güçlerinin eline geçtiği bildirildi. Muhalifler, Brega'yı tamamen kaybettiklerini, Kaddafi güçleriyle karşı karşıya gelmeyeceklerini söyledi. Bu arada, muhalifler, stratejik Ecdebiye kentine taarruz başlatan Kaddafi'ye sadık kuvvetlerin, isyancıların kalesi Bingazi'ye bağlanan yolu kestiklerini bildirdi. -CLİNTON: YARDIM İÇİN YOLLAR ARIYORUZ- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mısır'da Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık iktidarından ayrılmasından sonra ilk kez geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de "Libya lideri Muammer Kaddafi'nin muhaliflerine yardım için yollar aradıklarını" bildirdi. Clinton, Kahire'deki basın toplantısında, "Libya'ya insani yardımı arttırma ve muhalefet güçlerine yardım yollarını aramaktayız" dedi. BM Güvenlik Konseyinin Libya'ya yardım konusunda gerekli kararı alması gerektiğini belirten Clinton, "Libya'ya yardım yollarının yürümesi için BM adımı gerekli" diye konuştu. -EL ABİDİ, MUHALİF ORDUSUNUN BAŞINDA- Kaddafi'ye bağlı birliklerin doğudaki kentleri geri almasının ardından, muhalif silahlı güçlerin başına eski İçişleri Bakanı Abdul Fettah Yunus El Abidi'yi atadı. Muhaliflerin sözcüsü Mustafa Geriyani, Libya'da rejim karşıtı protestolara destek vererek istifa eden El Abidi'nin silahlı güçlerin başına getirildiğini açıkladı.