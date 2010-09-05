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Dünya

Brazilya'daki seçim afişleri tartışma yarattı

Bu afiş erotik hat reklamı değil Brezilya’da kullanılan bir seçim afişi...

05 Eylül 2010 03:00

T24 - Brezilya’da 3 Ekim’de yapılacak genel seçimler öncesinde bazı kadın adaylar oy toplamak amacıyla cinselliklerini ön plana çıkartıyor.

AFP haber ajansı, bu nedenle ülkede dünyanın en seksi seçim kampanyalarından birinin yaşandığını, bazı kadın milletvekili adaylarının seçim afişlerinin, erotik telefon hattı reklamlarını andırdığını yazdı.

Habere göre “seksi kampanyalara” özellikle de Rio’nun gecekondu mahallelerinde büyük rağbet var.

Örneğin Tati adlı 30 yaşındaki kadın şarkıcı, Hıristiyan İşçi Partisi adayı. AFP, seksi kampanyasıyla Tati’nin oy oranını sürekli yükselttiğini bildirdi.

Taksi sürücülerinin hayallerini gerçekleştireceğini söyleyen Renata Frisson, kampanyası kapsamında Rio de Janeiro kumsalında poz verdi.

"Karpuz kadın" lakaplı Frisson'un rakibi ise, Sao Paulo'dan aday olan "Armut kadın" kadın lakaplı Suelen Rocha. İki kadında Brezilya parlamentosu alt meclisinde sandalye kazanmak için yarışacak. 
 



Sao Paulo'dan aday olan Seulen Rocha.

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