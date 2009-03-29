Brawn Mercedes'den duble

Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sini, Brawn GP takımının İngiliz pilotu Jenson Button kazandı.



Melbourne Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulan sezonun açılış yarışına ilk sırada başlayan Brawn GP takımının İngiliz pilotu Jenson Button, saatteki ortalama 195.775 kilometrelik hızıyla mücadeleyi 1 saat 34 dakika 15.784 saniyede tamamlayarak, birinciliği elde etti. Bu birincilikle İngiliz pilot Button, 10 yıllık Formula 1 kariyerindeki ikinci Grand Prix zaferini yaşamış oldu.



Brawn GP takımının diğer pilotu Brezilyalı Rubbens Barrichello, ikinci cepten başladığı yarışı yine ikinci sırada tamamlarken, bu sonuçla Brawn GP takımı Avustralya'da "duble" yapmış oldu.



Kanat esnekliği sebebiyle sıralama dereceleri iptal edilen ve yarışa pitten başlayan Trulli ise yarış içerisinde büyük bir çıkış yaparak, Avustralya Grand Prix'sini 3. sırada tamamladı.



Geçen yılın dünya şampiyonu, McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ise yarışı, birinci olan vatandaşı Button'ın 2.9 saniye gerisinde 4. sırada tamamlayabildi.



Podyumun ikinci basamağı için çekişen Vettel ve Kubica, yarışın son turlarında kaza yaparak yarış dışı kaldılar. Önündeki iki pilotun yarış dışı kalmasıyla ikinci sıraya yükselen Barrichello, takım arkadaşı Button'ın da birinci bitirmesiyle takımına ilk yarışta duble yaptırmış oldu.



Markalar klasmanında da Avustralya Grand Prix'sinde duble yapan Brawn GP takımı 18 puanla birincilik koltuğuna oturdu.



Pilotlar ve markalar klasmanında puan durumu şöyle:



Pilotlar Klasmanı: Puan:

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1. Jenson Button (İngiltere) Brawn GP 10



2. Rubens Barrichello (Brezilya) Brawn GP 8



3. Jarno Trulli (İtalya) Toyota 6



4. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren Mercedes 5



5. Timo Glock (Almanya) Toyota 4



6. Fernando Alonso (İspanya) Renault 3

7. Nico Rosberg (Almanya) Williams 2



8. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso 1



9. Sebastien Bourdais (Fransa) Toro Rosso 0



10. Adrian Sutil (Almanya) Force India-Mercedes 0



11. Nick Heidfeld (Almanya) BMW Sauber 0



12. Giancarlo Fisichella (İtalya) Force India-Mercedes 0



13. Mark Webber (Avustralya) RBR-Renault 0



14. Sebastian Vettel (Almanya) RBR-Renault 0



15. Robert Kubica (Polonya) BMW Sauber 0



16. Kimi Räikkönen (Finlandiya) Ferrari 0



17. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 0



18. Nelsinho Piquet (Brezilya) Renault 0



19. Kazuki Nakajima (Japonya) Williams-Toyota 0



20. H. (Finlandiya) McLaren-Mercedes 0







Markalar Klasmanı:



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1. Brawn GP 18 puan



2. Toyota 10



3. Mclaren-Mercedes 5



4. Renault 3



5. Williams-Toyota 2



6. Torro Rosso 1



7. Force India-Mercedes 0



8. BMW Sauber 0



9. RBR Renault 0



10. Ferrari 0



Sezonun 2. yarışı Malezya Grand Prix'si, 5 Nisan Pazar günü Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde yapılacak.

