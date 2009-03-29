Brawn Mercedes rüzgarı esti

Sıra Sürücü Takım 1 Jenson Button Brawn-Mercedes 2 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 3 Sebastian Vettel RBR-Renault 4 Robert Kubica BMW Sauber 5 Nico Rosberg Williams-Toyota 6 Timo Glock Toyota 7 Felipe Massa Ferrari 8 Jarno Trulli Toyota 9 Kimi Räikkönen Ferrari 10 Mark Webber RBR-Renault 11 Nick Heidfeld BMW Sauber 12 Fernando Alonso Renault 13 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 14 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 15 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 17 Nelsinho Piquet Renault 18 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 19 Adrian Sutil Force India-Mercedes 20 Sebastien Bourdais STR-Ferrari

Formula 1'de 2009 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde sıralama turları yapıldı.Avustralya Grand Prix'sinin sıralama turlarına, sürpriz bir şekilde Brawn Mercedes damgasını vurdu.Brawn Mercedes'in Britanyalı pilotu Jenson Button, 3. sıralama turlarında 1.26.202'lik derecesiyle pole pozisyonu kazanırken, takım arkadaşı Brezilyalı Rubens Barrichello da 1.26.505 ile en iyi ikinci zamana imza atarak yarışa ikinci cepte başlama hakkını kazandı.RBR-Renault'dan Sebastian Vettel 1.26.830'luk derecesiyle 3. olurken, BMW Sauber'den Robert Kubica 1.26.914 ile 4. sırayı elde etti.Geçen yılın şampiyonu Lewis Hamilton, sıralama turlarını 15'inci sırada tamamladıktan sonra şanzuman değiştirdiği için yarışa son sıradan başlayacak.Ferrari'nin Brezilyalı pilto Felipe Massa 1.27.033 ile 7 sırada kalırken, İtalyan ekibinin Fin pilotu Kimi Raikkonen ise 1.27.163'lük derecesiyle 9. olabildi.Sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si, 29 Mart Pazar günü saat TSİ 09.00'da başlayacak.