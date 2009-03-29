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Spor

Brawn Mercedes rüzgarı esti

Avustralya Grand Prix'sine Brawn Mercedes takımının pilotları Jenson Button ile Rubens Barrichello ilk iki sırada başlayacak.

29 Mart 2009 02:00


F1'de 2009 sezonunun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sine Brawn Mercedes takımının pilotları Jenson Button ile Rubens Barrichello ilk iki sırada başlayacak.


Formula 1'de 2009 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde sıralama turları yapıldı.

Avustralya Grand Prix'sinin sıralama turlarına, sürpriz bir şekilde Brawn Mercedes damgasını vurdu.

Brawn Mercedes'in Britanyalı pilotu Jenson Button, 3. sıralama turlarında 1.26.202'lik derecesiyle pole pozisyonu kazanırken, takım arkadaşı Brezilyalı Rubens Barrichello da 1.26.505 ile en iyi ikinci zamana imza atarak yarışa ikinci cepte başlama hakkını kazandı.

RBR-Renault'dan Sebastian Vettel 1.26.830'luk derecesiyle 3. olurken, BMW Sauber'den Robert Kubica 1.26.914 ile 4. sırayı elde etti.

Geçen yılın şampiyonu Lewis Hamilton, sıralama turlarını 15'inci sırada tamamladıktan sonra şanzuman değiştirdiği için yarışa son sıradan başlayacak.

Ferrari'nin Brezilyalı pilto Felipe Massa 1.27.033 ile 7 sırada kalırken, İtalyan ekibinin Fin pilotu Kimi Raikkonen ise 1.27.163'lük derecesiyle 9. olabildi.

Sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si, 29 Mart Pazar günü saat TSİ 09.00'da başlayacak.

SıraSürücüTakım
1 Jenson Button Brawn-Mercedes
2 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes
3 Sebastian Vettel RBR-Renault
4 Robert Kubica BMW Sauber
5 Nico Rosberg Williams-Toyota
6 Timo Glock Toyota
7 Felipe Massa Ferrari
8 Jarno Trulli Toyota
9 Kimi Räikkönen Ferrari
10 Mark Webber RBR-Renault
11 Nick Heidfeld BMW Sauber  
12 Fernando Alonso Renault  
13 Kazuki Nakajima Williams-Toyota  
14 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes  
15 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes    
16 Sebastien Buemi STR-Ferrari    
17 Nelsinho Piquet Renault    
18 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes    
19 Adrian Sutil Force India-Mercedes  
20 Sebastien Bourdais STR-Ferrari  

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