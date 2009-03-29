Brawn Mercedes rüzgarı esti

F1'de 2009 sezonunun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sine Brawn Mercedes takımının pilotları Jenson Button ile Rubens Barrichello ilk iki sırada başlayacak.
Formula 1'de 2009 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde sıralama turları yapıldı.
Avustralya Grand Prix'sinin sıralama turlarına, sürpriz bir şekilde Brawn Mercedes damgasını vurdu.
Brawn Mercedes'in Britanyalı pilotu Jenson Button, 3. sıralama turlarında 1.26.202'lik derecesiyle pole pozisyonu kazanırken, takım arkadaşı Brezilyalı Rubens Barrichello da 1.26.505 ile en iyi ikinci zamana imza atarak yarışa ikinci cepte başlama hakkını kazandı.
RBR-Renault'dan Sebastian Vettel 1.26.830'luk derecesiyle 3. olurken, BMW Sauber'den Robert Kubica 1.26.914 ile 4. sırayı elde etti.
Geçen yılın şampiyonu Lewis Hamilton, sıralama turlarını 15'inci sırada tamamladıktan sonra şanzuman değiştirdiği için yarışa son sıradan başlayacak.
Ferrari'nin Brezilyalı pilto Felipe Massa 1.27.033 ile 7 sırada kalırken, İtalyan ekibinin Fin pilotu Kimi Raikkonen ise 1.27.163'lük derecesiyle 9. olabildi.
Sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si, 29 Mart Pazar günü saat TSİ 09.00'da başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|1
|Jenson Button
|Brawn-Mercedes
|
|
|2
|Rubens Barrichello
|Brawn-Mercedes
|
|
|3
|Sebastian Vettel
|RBR-Renault
|
|
|4
|Robert Kubica
|BMW Sauber
|
|
|5
|Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|
|
|6
|Timo Glock
|Toyota
|
|
|7
|Felipe Massa
|Ferrari
|
|
|8
|Jarno Trulli
|Toyota
|
|
|9
|Kimi Räikkönen
|Ferrari
|
|
|10
|Mark Webber
|RBR-Renault
|
|
|11
|Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|
|
|
|12
|Fernando Alonso
|Renault
|
|
|
|13
|Kazuki Nakajima
|Williams-Toyota
|
|
|
|14
|Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|
|
|
|15
|Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|
|
|
|16
|Sebastien Buemi
|STR-Ferrari
|
|
|
|17
|Nelsinho Piquet
|Renault
|
|
|
|18
|Giancarlo Fisichella
|Force India-Mercedes
|
|
|
|19
|Adrian Sutil
|Force India-Mercedes
|
|
|
|20
|Sebastien Bourdais
|STR-Ferrari
|
|