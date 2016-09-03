Bratislava'dan olumlu mesajlar



Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki yapılan ve AB Bakanı Ömer Çelik'in de katıldığı AB dışişleri bakanları toplantısının ardından bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki hafta Strasbourg'a geleceğini kaydetti.

Steinmeier, toplantıya AB Bakanı Ömer Çelik'in katılımının olumlu bir gelişme olduğuna işaret etti. Bunun “birbiri hakkında konuşmaktan, karşılıklı oturup konuşmaya" geçişin bir sinyali olduğunu belirten Steinmeier, Çelik'le birlikte uzun, açık ve önemli bir konuşma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Frank-Walter Steinmeier "Belki de iğneyi kendimize batırmalı ve gösterdiğimiz dayanışmanın empatik ve duygusal açıdan Türkiye için gerekli olan formda ve yoğunlukta ulaşmadığını teslim etmeliyiz" açıklamasını yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı öte yandan darbe girişiminin her türlü eleştirinin rafa kaldırılması için bir gerekçe olamayacağını vurguladı. Steinmeier AB'nin yönelttiği her sorunun Türkiye tarafından anlayışsızlık ya da ilgisizlik olarak anlaşılmaması gerektiği uyarısını yaptı. Alman Bakan yöneltilen soruların, güncel gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerini uzun vadede etkilenmesine yönelik bir endişenin göstergesi olduğunun altını çizdi.

"Daha güçlü bir destek verilmeliydi"

Toplantının ardından AB Bakanı Ömer Çelik de Türkiye'nin AB ile daha sıkı bir işbirliği hedefinde olduğunu vurgularken, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AB'nin tutumuyla ilgili hoşnutsuzluğunu da dile getirdi. Çelik, "Biz AB’nin Türkiye’deki darbe girişimi sırasında bize göstermesi gereken desteğin yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Daha güçlü bir destek verilmeliydi" dedi.

Türkiye'nin mülteci anlaşmasına bağlı kalma hedefinde olduğunu vurgulayan Çelik, ancak halihazırdaki durum nedeniyle Türk hükümetinden terörle mücadele yasalarını yumuşatmasının talep edilemeyeceğinin altını çizdi.

Ankara, AB'nin 15 Temmuz darbe girişimine çok geç ve gönülsüz biçimde tepki gösterdiğini savunuyor. Darbe girişimi sonrasında yaşanan gözaltı, tutuklama ve ihraç dalgası ise AB'de geniş çaplı eleştirilere neden oluyor.