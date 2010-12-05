Branson: Petrolün varili 200 doları aşabilir

T24 - İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic'in kurucusu milyarder Richard Branson, temiz enerji odaklı ekonomi politikaları izlenmediği takdirde, petrolün varil fiyatının 200 dolara yükselebileceği uyarısını yaptı.





Meksika'nın Cancun şehrinde gerçekleşen iklim değişikliği zirvesinde konuşan Branson "En kısa zamanda enerji tasarrufu yapmaz ve alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya başlamazsak, petrol fiyatlarında uçuk denebilecek hızlı bir yükselişin yaşanması kaçınılmaz" dedi.



Branson ek olarak, küresel çapta hükümetlerin petrol gibi fosil yakıtlara alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı yeterince teşvik etmemesi durumunda, inanılmaz derecede sancılı ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.



Aynı zamanda İngiltere'nin en zengin insanları arasında yer alan Branson, karbon kullanımını ücretlendirme çabalarının geçen yıl Senato engeline takıldığı ABD için de kötümser tahminlerde bulundu. Branson ABD’de işsizliğin rekor seviyelere çıkmaya devam edebileceğine işaret etti.



En sert resesyon olabilir



Branson, Dünya İklim Zirvesi'nde dün yaptığı başka bir konuşmadaysa, "Hızlı şekilde yeni enerji politikaları uygulamaya başlamazsak, tüm zamanların en büyük ekonomik durgunluklarından biriyle karşı karşıya kalabiliriz. ABD'de işsizlik hali hazırda kötü durumda ama gelecek beş yılda işsizlik oranının hiç zorlanmadan yüzde 15 seviyelerine çıktığını görebiliriz" dedi.



Kyoto protokolü sıkıntısı



Dünya genelinde toplam 190 ülke, Birleşmiş Milletler önderliğinde sera gazı salınımlarını azaltacak antlaşmanın sonuca ulaşması için çabalıyor. Ancak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında 1997 Kyoto Protokolü'ne yönelik anlaşmazlıklar henüz tam olarak çözülemedi.



Japonya, Rusya ve Kanada, Kyoto Protokol'ün 2012'de sona erecek karbon kullanımı kısıtlamalarını yenileri için anlaşmaya varmaya yanaşmıyor.



