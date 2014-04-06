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Ekonomi
Deutsche Welle

Branşının en büyüğü açılıyor

Dünyanın en büyük sanayi fuarı olan Hannover Sanayi Fuarı kapılarını açıyor. 18 bin ziyaretçinin beklendiği fuar, Almanya ve Hollanda başbakanları açacak.

06 Nisan 2014 16:13


Dünyanın en büyük ve önemli sanayi fuarı olan Hannover Sanayi Fuarı'nın bu yılki partner ülkesi Hollanda. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte fuarın açılışını birlikte yapacak.

Fuarda, 65 ülkeden, 5 bin firma yer alacak. Komşu Hollanda, fuara bu yıl 220 stant ile katılacak.

Şirketlerin yarısı yurt dışından katılıyor. Alman ve Hollandalı şirketlerin dışında bu yıl Çin, İtalya ve Türkiye'den şirketlerin güçlü bir katılımı oldu.

Fuarın bu yıl ağırlık vereceği konuları, enerji dönüşümü, çevre kirliliği ve sanayi otomasyonu oluşturuyor. Stantlar içinde önemli sanayi birlikleri, enerji sektöründen temsilciler ve makine üreticileri de yer alacak.

Avrupa'nın birçok ülkesinde ekonomik toparlanma gözlemlendiği için sanayi alanında beklentilerin daha iyi olduğu bildiriliyor. Ancak bir yandan da Kırım krizinin baş göstermesi, güvensizlik yaratıyor.

Ziyaretçilerine pazartesi günü kapılarını açacak ve cuma gününe kadar devam edecek olan fuarı, 180 bin kişinin gezmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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