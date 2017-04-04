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Dünya
Deutsche Welle

Brandenburg Kapısı St. Petersburg için ışıklandırılmadı

Berlin Senatosu St. Petersburg’daki terör saldırısının ardından dayanışma amacıyla Brandenburg Kapısı’nın Rusya’nın ulusal renklerine bürünmesine izin vermedi. Paris ise Eyfel Kulesi’nin ışıklarını söndürme kararı aldı.

04 Nisan 2017 23:32

Berlin Senatosu sözcüsü Claudia Sünder, “İnsanlar taziyelerini ve üzüntülerini Brandenburg Kapısı’nı ışıklandırmadan da dile getirebilir” diye konuştu. Sözcü, Berlin’in sembolü olan Brandenburg Kapısı’nın dayanışma amacıyla ışıklandırılmasının kardeş kentlere ve Berlin ile özel bağlantısı bulunan yerlere mahsus olduğunu vurguladı. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Berlin Senatosu’nun Rusya’daki kurbanlar ile yeteri derecede dayanışma içinde bulunmadığı suçlamasını yöneltiyor.

Paris Büyükşehir Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Eyfel Kulesi’nin ışıklarının St. Petersburg kurbanları ile dayanışma amacıyla bu gece yarısı söndürüleceğini açıkladı.

Berlin'in Brandenburg Kapısı, Paris, Brüksel, Londra ve İstanbul’daki terör saldırılarının ardından, bu ülkelerin ulusal renklerine bürünmüştü. İsrail ile de tarihî nedenlerden ötürü dayanışma içinde olunmuştu.

Berlin'in Kültür Senatörü, Sol Parti'den Klaus Lederer bundan böyle dayanışma nedeniyle ışıklandırma uygulamasından vazgeçileceğini açıkladı. Facebook’ta paylaştığı mesajında Lederer her ışıklandırmanın sanki başka bir ulusa karşı haksızlık ediliyormuş hissi uyandırdığını, bunun önüne geçmek için Brandenburg Kapısı’nın neredeyse her gün terör saldırısına uğrayan ülkelerin ulusal renklerine bürünmesi gerekeceğine dikkat çekti.

Senato sözcüsü ise şu an geçerli olan düzenlemenin değiştirilmesinin gündemde bulunmadığını vurguladı. Senato, St. Petersburg kurbanları ile dayanışmanın taziye ziyaretleri ile gerçekleştirileceğini de bildirdi.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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