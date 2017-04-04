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Deutsche Welle

Brand: Deniz Yücel'in tecridine son verilsin

Federal Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Michael Brand, deniz Yücel‘in tecrit hapsinin bir an önce sona erdirilmesini talep etti.

04 Nisan 2017 22:55

Federal Alman Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Michael Brand, Türkiye'de tutuklu Alman ve Türk vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’e ilişkin olarak Türkiye’nin başka talepleri de yerine getirmesini istedi.

İlk kez bir Alman diplomatın Deniz Yücel ile görüştürülmesine izin verilmesinden sonra Michael Brand Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, “Görüş değişikliğine ilişkin bu küçük işaret gerekliydi ve zamanı çoktan gelmişti. Ancak bu sadece bir ilk adım olabilir. Zaten Almanya’nın konsolosluk yardımı talebine Türk tarafı çoktan onay vermişti” diye konuştu.

Brand: Tecrit cezası orantısız

İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Brand, Deniz Yücel’e uygulanan tecrit cezasının bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini belirtti ve bu tür bir cezanın orantısız olduğuna dikkat çekti.

Brand, Türkiye makamları nezdinde yaptığı Yücel’i ziyaret başvurusunun üç haftalık incelenme sürecinin 5 Nisan’da dolacağını anımsatarak, “Bu noktada da gerginliği giderici bir sinyal gelip gelmeyeceği konusunda merak içindeyim” ifadesini kullandı.

Deniz Yücel, "Terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek” suçlamasıyla 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, yaklaşık iki hafta Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduktan sonra 27 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Almanya’nın Deniz Yücel’e konsolosluk yardımı yapma talebi Türk makamlarının verdiği söze rağmen haftalarca uygulanmamıştı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel‘i cezaevinde bugün ilk kez ziyaret edebilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/ÇA,GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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