Braga'ya elenen Fenerbahçe'de hakem Ivan Bebek'e öfke

Fenerbahçe 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Portekiz'in Braga takımına deplasmanda 4-1 yenilerek elenen Fenerbahçe'de Hırvat hakem Ivan Bebek'e sert tepkiler vardı. Hırvat hakemin tartışmalara yol açan ilk kararı Braga'dan Ahmed Hassan'ın ofsayt itirazları yapılan golüyle 1-0 öne geçmesi oldu. Fenerbahçe'nin bu gole yanıtı ilk yarının uzatma dakikalarında Alper Potuk'tan geldi. Sarı Lacivertliler soyunma odasına beraberlikle gitti. Fenerbahçe'nin golünden önce ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira itirazları nedeniyle Hırvat hakem tarafından tribüne gönderildi.

69. dakika maçın da kırılma anlarındandı. Hırvat Hakem Ivan Bebek Fenerbahçe aleyhinde tartışmalı bir penaltı kararı verdi. Aynı pozisyonda da Mehmet Topal'ı ikinci sarı karttan kırmıza kart göstererek oyundan attı. Topal'ın maçın henüz 9.dakikasında gördüğü ilk sarı kartta tartışmalıydı.

10 kişi Fenerbahçe Braga karşısında skoru korumak istiyordu ancak 74. dakikada Stoiljokovic'in golüyle farkı ikiye çıkaran Braga takımı Rafa Silva'nın golüyle de sahadan 4-1 galip ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Maçta, Mehmet Topal'dan sonra Alper Potuk ve Volkan Şen da kırmızı kart gördü, Fenerbahçe karşılaşmayı 8 kişi tamamladı.

Pereira: Braga için dünyanın en iyi hakemi

BBC Türkçe'nin haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında "Sahada Braga için dünyanın en iyi hakemi vardı...UEFA'da bu seviyede böyle bir hakemin yer almaması gerekirdi" dedi.

Kaptan Volkan da maçtan sonra yaptığı açıklamada, Bebek'i eleştirirken, "Sahada gereksiz bir hakem vardı. Fenerbahçe bir maçla yıkılmaz" diye konuştu.

Braga Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın karşılaşmanın ardından hakem ile ilgili olarak bir yorum yapmak istemediğini söyledi.

Paulo Fonseca, meslektaşı Pereira'nın oyundan atıldığı pozisyonla ilgili olarak, "Maçın heyecanından olayları tam tespit edemedim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga dışında İspanya'dan Sevilla, Athletic Bilbao ve Villareal; İngiltere'den Liverpool, Almanya'dan Borussia Dortmund, Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk ve Çek Cumhuriyeti'nden Sparta Prag çeyrek finale yükseldi.

Kupada çeyrek final maçları 7-14 Nisan; yari final maçları 28 Nisan-5 Mayıs'ta, final maçı ise 18 Mayıs'ta İsviçre'nin Basel kentinde oynanacak.