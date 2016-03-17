Braga'ya 4-1 yenilen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Kupası'na veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında bugün Portekiz'in Braga takımına konuk olan Fenerbahçe, Avrupa'da 204. maçında çeyrek final mücadelesinde 4-1 yenilerek kupaya veda etti. Fenerbahçe, son 16 turunun ilk maçında Braga’yı 1-0 yenerek tur yolunda avantaj sağlamıştı.

11. dakikada Braga, Ahmed Hassan'ın golüyle öne geçti. 45. dakikada Alper Potuk beraberliği getirdi. 69. dakikada Josue, Portekiz takımını öne geçirdi. Nikola Stojiljkovic'in golüyle Braga 3-1 önde geçti. 83. dakikada Silva farkı 3'e çıkarttı. 87'de Alper Potuk kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe'yi 9 kişi bıraktı. 90+6'da Volkan Şen de kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe müsabakayı 8 kişi tamamladı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Simon Kjaer, Bruno Alves, Caner Erkin, Mehmet Topal, Josef De Souza, Diego Ribas, Volkan Şen, Alper Potuk, Robin van Persie

Fenerbahçe'nin maçı oynayacağı stad:

Braga-Fenerbahçe maçı burada oynanacak https://t.co/cFeCbyGjsh — NTV (@ntv) 17 Mart 2016

Fenerbahçe’nin Avrupa karnesi

Eurosport’un haberine göre, Avrupa'da 41. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, bugüne dek çıktığı 203 maçın 73'ünü kazanırken, 42 kez rakipleriyle berabere kalıp, 88 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 252 gol gönderirken kalesinde 304 gol gördü. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında dış sahada 103. kez sahaya çıkacak. Bugüne dek rakip sahada oynadığı 102 maçta 24 galibiyet elde eden, 21 maçta beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler 57 karşılaşmayı da kaybetti. Sarı-lacivertliler, deplasman maçlarında 105 gol atarken, kalesinde 190 gol gördü.

Karşılaşma bilgileri

Maç: Braga - Fenerbahçe

Tarih: 17 Mart 2016

Saat: 22.05

Yer: Braga Belediye Stadı

Hakem: Ivan Bebek

Portekiz takımlarıyla 10. randevu

Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 10. sınavını verecek. Sarı-lacivertliler, Portekiz takımlarıyla oynadığı maçlarda 5 galibiyet alırken 4 kez de kaybetti. Portekiz takımlarına karşı 12 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 17 gol gördü. Braga ise Türk takımlarına karşı 8. maçını oynayacak. Fenerbahçe'den önce Sivasspor, Beşiktaş ve Galatasaray'la eşleşen Braga, 7 maçta 4 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Öte yandan Türk ile Portekiz takımları, daha önce 33 maçta karşı karşıya geldi. İki ülke takımları arasında oynanan 33 maçın 10'unu Türk, 16'sını ise Portekiz ekipleri kazandı, 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Türk takımlarının 33 golüne, Portekiz ekipleri 56 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe çeyrek final için sahada

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında bugün Portekiz'in Braga takımına konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajını koruyarak çeyrek final vizesi almak istiyor. İstanbul'da yapılan ilk maçta rakibini Mehmet Topal'ın tek golüyle geçen sarı-lacivertliler, avantajlı geldiği Portekiz'de çeyrek finale çıkmak için mücadele verecek. Municipal Stadı'nda TSİ 22.05'te başlayacak Braga-Fenerbahçe karşılaşmasını Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Ivan Bebek yönetecek. Avrupa'da 8 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, son yenilgisini 6 ay önce yaşadı. 8 maçta dörder galibiyet ve beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, en son A Grubu'nun ilk karşılaşmasında 17 Eylül 2015'te Molde'ye kaybetmişti. Fenerbahçe, Avrupa'da deplasmanda da 5 maçtır yenilmiyor. En son UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'e 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonraki 5 maçtan 2 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı.

Mehmet Topal, Fenerbahçe'yi Braga karşısında galibiyete taşıyan golü böyle attı:

Rıdvan Dilmen: "Sürüşü Mehmet Topal, gol Maradona golüydü" pic.twitter.com/H7tzJbwMgW — Spor HD (@sporhd_official) 12 Mart 2016

Braga'nın serisine Fenerbahçe son verdi

Braga'nın resmi karşılaşmalardaki 15 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Fenerbahçe karşısında sona erdi. Portekiz temsilcisi ardından ligde de Belenenses'e 3-0 yenildi. Portekiz ekibinin en büyük güvencesi ise sahasındaki formu. Braga, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 4 iç saha maçının 3'ünü kazanırken bir kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Braga'da sarı kart cezalısı Brezilyalı oyuncu Luiz Carlos Moreira forma giyemeyecek.

Tur ihtimalleri

İlk maçı sahasında gol yemeden kazanarak avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Braga karşısında her türlü galibiyet ve beraberlikte çeyrek finale yükselecek. Gol attığı tek farklı yenilgilerde de turu geçecek Fenerbahçe, iki farklı yenilgilerde ise elenecek. Mücadelenin 1-0'lık skorla Braga üstünlüğüyle sona ermesi durumunda maç uzatmalara gidecek.

Diego'nun cezası bitti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Diego Ribas, 3 maçlık cezasını tamamladığı için Braga karşısında forma giyebilecek. Celtic karşısında gördüğü kırmızı karttan sonra UEFA tarafından 3 maçla cezalandırılan Diego, Lokomotiv Moskova maçlarında ve ilk Braga karşılaşmasında forma giyememişti. Diego, teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi durumunda sahada yer alabilecek. Sakatlığından dolayı Beşiktaş derbisinden sonra görev alamayan Gökhan Gönül'ün de Braga maçında oynama ihtimali bulunuyor. Kaburgasında kırık bulunan Gökhan, takımının İstanbul'da yaptığı son çalışmaya katıldı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Lazar Markovic ise bu maçta da takımını yalnız bırakacak.

Volkan Demirel golü unuttu

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, kalesinde 453 dakikadır gol görmüyor Forma giydiği son 5 (4 lig, 1 Avrupa) maçta kalesini gole kapatan Volkan, en son 12 Şubat'ta Kasımpaşa karşısında 87. dakikada Sanharib Malki'nin golüne engel olamadı. Son Braga maçında kaleyi Fabiano Ribeiro'dan devralan Volkan, Avrupa'da forma giydiği son 4 karşılaşmada da rakiplerine gol izni vermedi. Atromitos'a iki, Ajax ve Braga'ya ise birer maçta gol izni vermeyen Volkan, Avrupa'da 382 dakikadır gol yemiyor. Tecrübeli kaleci en son Shakhtar Donetsk'e 3-0 kaybedilen maçın 68. dakikasında kalesinde gol gördü. Volkan, bu sezon görev aldığı 6 Avrupa maçının 5'inde gol yemedi Fabiano ve Volkan'ın kalesini koruduğu Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 7 maçta sadece 2 gol yedi. 3 futbolcu ceza sınırında

Sarı-lacivertlilerde 3 oyuncu, Avrupa'da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fenerbahçe'de bu sezon gruplardan itibaren Avrupa'da ikişer sarı kartı bulunan Mehmet Topal, Ozan Tufan ve Bruno Alves, bu maçta da sarı kart görmeleri durumunda çeyrek finale çıkılması halinde ilk karşılaşmada oynayamayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira:

Defans yapmaya gelmedik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 1-0 yendikleri Portekiz'in Braga takımı karşısında yarınki rövanşta yine kazanmak için oynayacaklarını söyledi. Sarı-lacivertli takımın Portekizli teknik direktörü, Municipal Stadı'ndaki basın toplantısına futbolcusu Alper Potuk'la katıldı. İlk maçta Braga'nın iyi bir takım olduğunu herkesin gördüğünü vurgulayan Pereira, şöyle konuştu: "Braga'yı gayet iyi tanıyorum, kişilikli bir takım. Kendilerine güveniyorlar. Onlar da biz de çeyrek finale çıkmak istiyoruz. İki takım da kaliteli oyunculardan kurulu. Zor olacağını biliyoruz. İki takım da futbol oynamayı seviyor. Futbol olarak güzel bir gösteri olacak yarın. Kendi oyunumuzu oynamaya geldik. Başka oyun tarzı bilmiyoruz. İlk günden beri aynı oyunu oynuyoruz. İlk maçı 1-0 kazandık diye hiçbir şey değişmeyecek. 0-0 gibi başlayıp kazanmak için oynayacağız." İki takımında temel prensibinin iyi futbol oynamak olduğunu anlatan Portekizli çalıştırıcı, "Oyunu bekleyerek çirkinleştirmeyen iki takım olacak sahada. Küçük detaylar maç sonunu belirler. Güçlü yanları az zaafları var. Güçlü yanlarını durdurup az zaaflarını kullanarak evimize mutlu dönmek istiyoruz" dedi.

Gol yemedikleri takdirde turu geçeceklerini bildiklerini anlatan Pereira, buna rağmen savunma yapmak için Braga'ya gelmediklerini aktardı. Oyuncularından savunma yapmalarını istemeyeceğini aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti: "Gol yemezsek turu geçiyoruz. Hayatımın hiçbir döneminde savunma yapmak için çalışma yapmadım. Bazen oyun tarzınıza rakip izin vermez. Ben top hep bizde olsun isterim, kaybedince de baskı yapıp kazanalım ve oyunu domine edelim. Bazen rakipleriniz buna izin vermez ve sizi savunma yapmak zorunda bırakabilir. Asla hiçbir oyuncum benim ağzımdan 'avantajımız var savunma yapmaya geldik' cümlesini duyamaz."

"Devam etmek istiyoruz"

Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde güzel bir dönem yaşadıklarını ve yola devam etmek istediklerini belirtti. Portekizli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Avrupa'da güzel bir dönem yaşıyoruz ve devam etmek istiyoruz. Portekiz veya başka ülke takımı fark etmez. Ben takımları kalite olarak değerlendiririm ve Braga da kaliteli bir takım. Dersimize iyi çalıştık. Türkiye'de Portekiz'in 3 büyük takımı tanınıyor. Braga, 3 büyük takımla çok iyi mücadele ediyor. Burada çok maç oynadım ve her zaman zor olmuştur. Sonucu küçük detaylar belirlemiştir. Büyük bir takımla oynayacağız. Umarım Türkiye'deki taraftarlar Braga'nın iyi bir takım olduğunu anlamıştır. Belki de bu sezonki en zor maçımızı oynadık onlarla. Cesur bir takımız. Kesinlikle savunma yapmaya gelmedik. Şuna eminim ki futbol açısından çok güzel bir gösteri izleyeceğiz." Öte yandan basın toplantısının sonunda Pereira'nın, tercümanı Deniz Sarıtaç'a "Benim söylediğimden daha fazlasını yazmadığına emin misin sen?" diyerek espri yapması toplantı salonunda gülüşmelere neden oldu. Alper Potuk: "Braga'yı devirip çeyrek finale çıkmak istiyoruz"

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, Braga'yı Portekiz'de de yenerek çeyrek finale çıkmak istediklerini dile getirdi. Sözlerine Ankara'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyerek başlayan Alper, "Başta Umut'un olmak üzere tüm Türkiye'nin başı sağolsun. Kötü günlerde ülkemize birazcık da olsa sevindirici haber vermek için elimizden geleni sahada yapacağız" dedi. Braga'ya kazanmaya geldiklerini vurgulayan Alper, "Tekrar kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz. Braga'nın çok güçlü ve zor kaybeden takım olduğunu biliyorduk. Çok zor olacağını biliyoruz. İlk maçta hedefimiz gol yemeden kazanmaktı. Bir tane attık. Daha fazla da atabilirdik. İlk maçtaki gibi Braga'yı devirip çeyrek finale adımızı yazdırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.